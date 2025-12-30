Fuengirola "consolida" en 2025 su modelo turístico "con récord de ocupación y empleo"

El concejal de Fuengirola José Luis Ponce hace balance del Área de Turismo - AYTO FUENGIROLA

El concejal de Turismo del Ayuntamiento de Fuengirola (Málaga), José Luis Ponce, ha ofrecido este martes el balance turístico del año 2025 y ha destacado que la ciudad ha vivido "un verano fuerte y una temporada media claramente al alza", lo que "consolida el modelo turístico por el que viene trabajando el municipio desde hace años".

Ponce ha señalado que "ya no hablamos de temporada baja, sino de temporada media", una circunstancia que confirma el éxito de la estrategia turística desarrollada. Durante los meses estivales, Fuengirola alcanzó el lleno técnico, con una ocupación hotelera del 92,58% en julio y del 96,32% en agosto, cifras que situaron a la ciudad a la cabeza de la Costa del Sol".

Uno de los aspectos destacado es que, "pese a estos excelentes datos, se ha registrado una menor sensación de saturación turística respecto a veranos anteriores". "Hemos tenido más ocupación, pero menos percepción de agobio, que es exactamente lo que buscamos: que el turismo dinamice la economía y genere empleo, pero con los menores perjuicios posibles para la vida diaria de los fuengiroleños", ha señalado el edil.

En cuanto a la temporada media, la tendencia ha sido igualmente "positiva". Ha recordado, al respecto, que septiembre cerró con un 72,8% de ocupación hotelera y la media acumulada entre enero y septiembre se situó en el 65,4%. Este crecimiento se ha traducido en un aumento de viajeros y pernoctaciones, con un impacto directo en el empleo: la ciudad alcanzó una media récord de 9.184 afiliados vinculados al sector turístico.

Ponce ha subrayado que Fuengirola "se enmarca en un contexto de cifras récord en la Costa del Sol, encabezando la subida de ocupación y la creación de empleo derivada del turismo".

TRABAJO PROMOCIONAL

En el ámbito de la promoción, la Concejalía de Turismo ha desarrollado un intenso trabajo en los principales mercados emisores. Fuengirola volvió a liderar la presencia de la Costa del Sol en la feria Matka de Finlandia, un mercado estratégico para sostener la temporada media, donde además se llevó a cabo una campaña publicitaria con resultados muy positivos.

Asimismo, la ciudad estuvo presente en la World Travel Market de Londres, la ITB de Berlín y Fitur, donde se realizaron presentaciones centradas en salud --reivindicando a Fuengirola como destino "soludable"--, deporte y en el ciclo de conciertos Marenostrum Fuengirola como gran embajador de la marca turística local.

El trabajo promocional se ha desarrollado de forma segmentada por mercados, con especial atención al nórdico, británico, alemán y al turismo nacional.

Durante 2025, Fuengirola también ha renovado la Q de Calidad y la S de Sostenibilidad de la Oficina de Turismo, que se suman a las Q de Calidad de las playas, conformando un completo paquete de excelencia turística.

De cara al futuro, el concejal ha avanzado que se está trabajando en un innovador sistema de gestor turístico basado en el análisis avanzado de datos, que será visible a partir de enero a través de la nueva web de turismo y que previsiblemente se presentará en Fitur. "Será una herramienta de primer nivel que nos permitirá anticiparnos a los movimientos turísticos y adaptar nuestra oferta a las necesidades presentes y futuras", ha detallado.

Otro de los hitos destacados por el edil ha sido la Feria Internacional de los Países, que en 2025 incrementó un 10% su número de visitantes. Este crecimiento se produjo sin aumentar la sensación de masificación, gracias a medidas de organización y diversificación de flujos de público, en la misma línea que el modelo aplicado durante el verano.

Por último, Ponce ha agradecido "el compromiso de hoteles, negocios y empresas del sector turístico, que son la punta de lanza y la mejor imagen de nuestra ciudad", y ha reafirmado el compromiso del Ayuntamiento de seguir trabajando en 2026 "por la calidad, la tecnología, la promoción en los mercados estratégicos y el impulso de los eventos que sitúan a Fuengirola en primera línea del turismo de la Costa del Sol y a nivel nacional".