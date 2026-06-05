La Nao Santa María sirve de escenario para presentar la oferta turística de la provincia de Huelva en Cork

La réplica de la Nao Santa María en Cork. - DIPUTACIÓN DE HUELVA

HUELVA 5 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Nao Santa María, que se encuentra durante estos días en Irlanda, ha sido el escenario donde la provincia de Huelva ha presentado toda su oferta turística a autoridades y operadores turísticos irlandeses, en un acto que ha contado con la presencia de la presidenta de la Agencia Destino Huelva y diputada provincial de Turismo, Ana Delgado.

Según ha indicado la institución provincial en una nota de prensa, la réplica de la Nao Santa María, que estará en el puerto de Cork hasta el próximo domingo, 7 de junio, ha acogido este acto que se enmarca en el proyecto que lleva a cabo la Fundación Nao Victoria, protagonista de recrear esta réplica de la Nao Santa María, con la Diputación de Huelva, a través de Marca Huelva.

El acto ha contado, entre otras autoridades, con la presencia de la directora de la Oficina Española de Turismo en Dublín, Laura Peña, y la embajadora de España en Irlanda, María Teresa Lizaranzu, así como representantes de la Fundación Nao Victoria, de la autoridad portuaria de Cork, y agentes de viajes y prescriptores de interés.

En este sentido, la presidenta de la Agencia Destino Huelva, Ana Delgado, ha recordado que "durante este año la réplica de la nao Santa María, símbolo de la Huelva colombina y seña de identidad de la provincia, se ha convertido en embajadora flotante del patrimonio marítimo cultural onubense y de la provincia de Huelva como destino turístico".

Delgado ha dado a conocer las "excelencias turísticas" de la provincia de Huelva que pasan por su apuesta por la naturaleza y la sostenibilidad, "un valor diferencial que responde a las nuevas exigencias de los viajeros", al mismo tiempo que ha afirmado que la provincia de Huelva es "una tierra muy diversa que se caracteriza por sus contrastes".

"Esta variedad permite pasar en poco más de una hora de un entorno propio del planeta Marte, como puede ser la Cuenca Minera con ese río Tinto rojo a divisar una puesta de sol impresionante en la costa o visitar parajes como Doñana, uno de los humedales más importantes de Europa", ha manifestado.

La presidenta también ha insistido en el destino de Huelva como escenario de grandes eventos, como destino de una excelente oferta para el sector MICE, con casi 15.000 plazas para la celebración de eventos entre los distintos Centros de Exposiciones y Congresos, así como sus diversos campos de golf que lo hacen un "destino que hará disfrutar de experiencias únicas e inolvidables".

Durante los días de escala de la Nao en el Puerto de Cork, la embarcación estará abierta al público quien podrá disfrutar de este exclusivo escenario histórico y donde podrán encontrar información sobre la provincia de Huelva, actividad que se repetirá en los sucesivos puertos en los que irá recalando.

La Fundación Nao Victoria tiene entre sus objetivos principales la difusión de la historia marítima y la ingente labor de los marinos, a través de las réplicas de barcos históricos que funcionan como museos flotantes en las grandes giras internacionales que realizan anualmente. Durante este año la réplica de la nao Santa María, símbolo de la Huelva colombina y seña de identidad de la provincia, se ha convertido en embajadora flotante del patrimonio marítimo cultural.