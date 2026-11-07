La provincia de Cádiz lideró el número turistas en camping en el mes de septiembre en Andalucía con más de 48.000

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CÁDIZ 7 Nov. (EUROPA PRESS) -

Los campings de la provincia de Cádiz sumaron en septiembre un total de 48.894 viajeros, unos datos que supusieron más de un cuarto de los turistas que optaron por este tipo de alojamiento en toda la comunidad autónoma andaluza, que registró más de 163.825 campistas. Así, la provincia gaditana fue la que más visitantes recibió en Andalucía en este tipo de alojamiento.

Según datos del Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía (IECA), recogidos por Europa Press, estos más de 48.800 personas realizaron hasta 145.275 pernoctaciones, una categoría en la que también fue tercera la provincia en Andalucía por detrás de Huelva y Málaga, aunque con números muy parecidos.

En base a estos datos, cabe destacar que los campings de Cádiz llegaron a tener 15.000 visitantes más que Málaga, que fue la segunda provincia andaluza en cuanto a turistas, con algo más de 33.000, y de Huelva, que registró algo más de 32.000 viajeros.

En cuanto al origen de procedencia, la mayoría de los viajeros eran nacionales, 40.298 por 8.596 extranjeros, lo que hizo que la mayoría de las pernoctaciones, 120.294, también fueran en su mayoría por parte de turistas españoles, con una media de casi tres días de estancia.

Respecto a septiembre de 2025, la provincia tuvo unas cifras similares en cuanto a número de turistas, con una diferencia de un centenar, aunque bajó el número pernoctaciones en más de 7.700.

Por municipios, Tarifa fue el destino principal de Andalucía, con 13.513 campistas y 35.903 pernoctaciones; seguido de Isla Cristina en Huelva; Barbate, con 11.312 turistas y 35.083 estancias. En quinta posición aparece Conil, con 8.430 personas y 22.338 noches en sus campings. Esto supone además, según datos del IECA, que tres localidades gaditanas están entre las cinco primeras a nivel andaluz la llegada de turistas en esta categoría de alojamiento.