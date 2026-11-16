La provincia de Huelva presenta en Málaga su oferta como destino de turismo de congresos y eventos

La Agencia Destino Huelva presenta en Málaga la oferta de la provincia para el segmento MICE. - DIPUTACIÓN DE HUELVA

HUELVA 16 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Agencia Destino Huelva, junto a una nutrida representación de empresarios de la Asociación Provincial de Hoteles de Huelva y del Consejo Empresarial de Turismo, ha presentado en Málaga la oferta de la provincia para el segmento MICE (reuniones, incentivos, congresos y eventos) ante más de medio centenar de operadores especializados.

Según ha indicado la institución provincial en una nota de prensa, el encuentro ha tenido como objetivo reforzar la imagen de Huelva como destino idóneo para organizar reuniones y eventos profesionales.

La delegación onubense ha estado formada por la Agencia Destino Huelva y diez empresas de la provincia: Isla Canela Golf Hotel, DoubleTree by Hilton Islantilla, Thursa, Barceló Hotels, Viajes Luz, La Miya Wellness & Family Club, Jamones Eiriz, Hotel La Malvasía, On Hotels y Casa Rural Marina del Rocío.

Todas ellas han mostrado "la solidez y la capacidad de la oferta onubense", en una cita que "ayuda a consolidar el turismo profesional y a avanzar en la desestacionalización del destino".

En este sentido, según ha destacado la Diputación, el turismo de negocios es "un aliado clave contra la estacionalidad". El viajero MICE gasta una media de 380 euros por persona y día, frente a los 200 del turista vacacional.

Su gasto medio por viaje asciende a 1.374 euros en una estancia de 3,8 días, una cifra casi idéntica a los 1.371 euros del visitante vacacional, que permanece 6,5 días.

Es un segmento de "enorme interés" para cualquier destino y en él Huelva "tiene mucho que ofrecer: instalaciones de primer nivel, una climatología benigna durante buena parte del año, una gastronomía excelente y una relación calidad-precio muy competitiva".

Con este tipo de acciones, la provincia de Huelva continúa avanzando para situarse entre los principales circuitos nacionales del turismo de congresos y eventos.