La ruta marítima entre Huelva y Canarias supera los 42.000 pasajeros en lo que va de año

El Bentayga Cargo en el Puerto de Huelva. - FRED.OLSEN

HUELVA 16 Nov. (EUROPA PRESS) -

La conexión marítima entre la Península y Canarias a través del Puerto de Huelva, operada por Fred. Olsen Express y denominada 'Ruta 1400 Huelva-Canarias', cumple este año su octavo aniversario tras haber transportado en lo que va de ejercicio a más de 42.000 pasajeros y 26.500 vehículos, de los cuales 17.300 corresponden al transporte de carga, lo que se traduce en 182.000 metros lineales movilizados.

Según ha informado la naviera en una nota de prensa, la compañía --que opera en solitario este enlace entre los puertos de Huelva, Santa Cruz de Tenerife y Las Palmas de Gran Canaria desde el pasado mes de junio-- ha reforzado recientemente su operativa con un segundo buque tipo Ro-Ro destinado en exclusiva al transporte de mercancías, el 'Bentayga Cargo'.

Esta embarcación opera desde el pasado 10 de septiembre con salidas programadas todos los sábados desde la dársena onubense a las 13,00 horas con destino a ambas islas, lo que permite ampliar la capacidad logística de la línea.

De este modo, tras ocho años desde su puesta en marcha, esta conexión triangular se posiciona como una vía de comunicación estable para el tráfico de pasajeros y empresas entre la Península y el archipiélago.

Al respecto, el presidente del Puerto de Huelva, Alberto Santana, tras felicitar a la compañía por este aniversario, ha valorado "positivamente" su apuesta por la dársena onubense, destacando que proporciona "una amplia conectividad regular marítima desde el Muelle Sur con las Islas Canarias".

Por su parte, el director de flota de Fred. Olsen Express, Juan Ignacio Liaño, ha subrayado que a través de esta ruta no solo dan respuesta a "la alta demanda de desplazamientos entre la Península y Canarias de carga y pasaje", sino que ofrecen un servicio con el compromiso de "travesías de calidad".

En esta línea, Liaño ha añadido que el buque con el que realizan la travesía de pasaje, el 'Buenavista Express', es una embarcación "totalmente renovada" que permite brindar "una experiencia de minicrucero, haciendo que el trayecto sea un espacio de calma, desconexión y disfrute".