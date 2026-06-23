La Ruta del Vino del Condado de Huelva es ya oficialmente miembro del Club de Producto Rutas del Vino de España

Autoridades en la presentación en El Rocío de la Ruta del Vino del Condado de Huelva. - RUTA DEL VINO DEL CONDADO DE HUELVA

ALMONTE (HUELVA), 23 (EUROPA PRESS)

La Ruta del Vino del Condado de Huelva, un proyecto que convierte el patrimonio vitivinícola, cultural, gastronómico y paisajístico del territorio en "una experiencia turística integral y sostenible" ha recibido el informe favorable de la auditoría de Acevin (Asociación Española de Ciudades del Vino) para la incorporación de la Ruta del Vino del Condado de Huelva como miembro de pleno derecho del Club de Producto Rutas del Vino de España.

Así se ha dado a conocer este martes en El Rocío durante la presentación oficial de la Ruta del Vino del Condado de Huelva, un proyecto que convierte el patrimonio vitivinícola, cultural, gastronómico y paisajístico del territorio en "una experiencia turística integral y sostenible". El acto ha reunido a representantes institucionales, ayuntamientos, bodegas, empresas adheridas y agentes del sector turístico, donde ha dado a conocer este "hito histórico", según ha indicado la organización en una nota.

El gerente de la Ruta del Vino y de la Mancomunidad de Desarrollo Condado de Huelva, Adrián Moreno, ha destacado el carácter colectivo de "este logro" y ha agradecido el trabajo realizado por el equipo técnico, las administraciones y las empresas adheridas.

Moreno ha puesto también el acento en la dimensión colectiva del proyecto y en "el papel fundamental" desempeñado por el sector vitivinícola y, "especialmente, por los viticultores y agricultores que han mantenido vivo el paisaje y la cultura del vino generación tras generación".

Asimismo, ha destacado la "amplia representatividad" de la ruta, con 15 bodegas, un centro de interpretación, dos enotecas, siete alojamientos, seis restaurantes, dos comercios especializados, cinco empresas de actividades de ocio y turismo activo, cuatro oficinas de turismo, los quince ayuntamientos del territorio, el Consejo Regulador de las denominaciones de origen protegidas Condado de Huelva, Vinagre del Condado de Huelva e Indicación Geográfica Protegida Vino Naranja del Condado de Huelva, la Diputación Provincial de Huelva y la Mancomunidad de Desarrollo Condado de Huelva.

"Una diversidad que convierte a la Ruta del Vino del Condado de Huelva en una de las más completas de España y con mayor capacidad para ofrecer experiencias ligadas al territorio" ha resaltado el gerente de la ruta. Un proyecto, añadió, que continúa creciendo con nuevas incorporaciones interesadas en formar parte de una iniciativa que aspira a "consolidarse como referente del enoturismo nacional".

Por su parte, la delegada territorial de Turismo en funciones de la Junta en Huelva, Teresa Herrera, ha subrayado que el Condado de Huelva posee un patrimonio "único e inigualable" y destacado los 2,9 millones de euros del Plan de Sostenibilidad Turística en Destino "que han permitido transformar uno de los grandes tesoros de la provincia en un producto turístico competitivo".

IDENTIDAD DEL CONDADO

"El vino forma parte de la identidad del Condado de Huelva. Pero esta Ruta va mucho más allá: integra patrimonio, gastronomía, paisaje, naturaleza, cultura y hospitalidad", ha afirmado la responsable autonómica, quien ha incidido en la importancia del turismo experiencial y gastronómico como "motor económico para el territorio".

Asimismo, Herrera ha subrayado que la Ruta del Vino del Condado de Huelva constituye "un magnífico escaparate para mostrar al mundo la excelencia de nuestros vinos, la calidad de nuestra gastronomía y la singularidad de un territorio que tiene muchísimo que ofrecer".

La vicepresidenta de la Diputación Provincial de Huelva, Rocío Moreno, ha recordado que este proyecto comenzó a gestarse hace casi dos décadas y puso en valor el consenso alcanzado entre administraciones y sector privado para hacerlo realidad. "Cuando se trata de proyectos que dinamizan nuestra tierra no deben existir colores políticos", ha señalado antes de reivindicar la unidad institucional como uno de los pilares "fundamentales" del proyecto.

Igualmente, Moreno ha destacado que la señalización turística y la recuperación de bodegas han permitido que el visitante "identifique ya al Condado de Huelva como una auténtica tierra de vinos, reforzando la identidad del territorio".

El presidente de la Asociación Ruta del Vino del Condado de Huelva y de la Mancomunidad de Desarrollo Condado de Huelva, Francisco de Asís Pérez Picón, ha asegurado que la ruta "no es únicamente un producto turístico, sino una forma de entender el desarrollo basada en la colaboración y la suma de esfuerzos" y puso el acento en que "el Condado ha sabido dar un paso más, pasando de hablar únicamente de grandes vinos a ofrecer también experiencias vinculadas al patrimonio, la gastronomía, el paisaje y la cultura".

"Este no es el final, sino el principio de un camino que acaba de comenzar. Tenemos un producto magnífico que mostrar y debemos creérnoslo", ha señalado Pérez Picón, quien ha avanzado que ya se trabaja junto a la Junta de Andalucía en futuras acciones conjuntas con otras rutas del vino andaluzas para reforzar la promoción del territorio.

La presentación celebrada a los pies de la Blanca Paloma ha simbolizado "la unión entre vino, patrimonio, naturaleza y cultura" en un territorio "privilegiado", entre Doñana y el Atlántico, "llamado a convertirse en uno de los grandes referentes del turismo experiencial en Andalucía".