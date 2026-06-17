Antequera acerca su oferta turística a agencias de viaje del norte de España en unas jornadas - AYUNTAMIENTO DE ANTEQUERA

ANTEQUERA (MÁLAGA), 17 (EUROPA PRESS)

La teniente de alcalde delegada de Turismo, Comercio y Patrimonio Mundial del Ayuntamiento de Antequera (Málaga), Ana Cebrián, ha informado de la participación de Antequera en las jornadas profesionales organizadas por Turismo Costa del Sol, en colaboración con World2Meet, en las ciudades de Bilbao, San Sebastián y Santander.

Estas acciones, desarrolladas los días 9, 10 y 11 de junio respectivamente, se enmarcan en el Plan de Acción 2026 para el mercado nacional y han estado dirigidas a agentes de viajes vinculados a la contratación y comercialización del destino Costa del Sol, contando también con la presencia de responsables comerciales de W2M, ha indicado el Ayuntamiento de Antequera en un comunicado.

Cebrián ha subrayado que la asistencia de Antequera a este tipo de encuentros "permite seguir abriendo nuevas vías de promoción dentro del propio mercado español, especialmente en zonas emisoras de gran interés como el País Vasco, Cantabria y el norte peninsular en general".

Al respecto, ha señalado que "el viajero nacional continúa siendo fundamental para nuestro destino, tanto por su fidelidad como por su capacidad para viajar durante distintos momentos del año".

Las jornadas se han desarrollado en formato networking, favoreciendo un modelo más directo y dinámico de relación entre los destinos participantes, empresas del sector turístico y agentes de viaje.

El programa incluyó una bienvenida y presentación del destino Costa del Sol, una experiencia gastronómica, sorteo de premios, breves presentaciones de empresas colaboradoras y un cóctel-networking final.

La responsable municipal de Turismo ha destacado que este tipo de acciones "permiten mostrar Antequera como una propuesta diferenciada dentro de la provincia de Málaga, complementando la imagen tradicional de la Costa del Sol con una oferta vinculada al patrimonio, la cultura, la naturaleza, la gastronomía y las experiencias de interior".

"Antequera tiene mucho que aportar al visitante nacional que busca algo más que sol y playa: somos un destino monumental, bien comunicado, con identidad propia y con recursos de primer nivel como el Sitio de los Dólmenes, el Torcal, nuestro conjunto histórico y una oferta cultural y gastronómica cada vez más consolidada", ha afirmado Cebrián.

También ha valorado la colaboración con Turismo Costa del Sol y World2Meet, uno de los principales grupos de distribución mayorista del país, con más de 160 puntos de venta en España a través de marcas como Azulmarino, World2Fly, W2M Next o Úbico. "Estar presentes en estos canales profesionales nos permite acercar Antequera a quienes prescriben, recomiendan y comercializan viajes en todo el territorio nacional", ha destacado.

Por último, ha incidido en que la presencia de Antequera en estas jornadas profesionales "forma parte del trabajo continuado que desarrolla el Área de Turismo para reforzar la visibilidad de la ciudad en mercados estratégicos, consolidando su posicionamiento como destino turístico de referencia en el interior de Andalucía y como enclave imprescindible dentro de la oferta global de la Costa del Sol".