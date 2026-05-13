Málaga, epicentro del alojamiento flexible con el arranque de Vitur Summit

Un momento de Vitur Summit, que se celebra en Málaga - VITUR SUMMIT

MÁLAGA 13 May. (EUROPA PRESS) -

Málaga se ha convertido este miércoles en el epicentro europeo del alojamiento flexible con el arranque de la décima edición de Vitur Summit, el encuentro empresarial del sector en Europa, que durante dos jornadas reúne a operadores, inversores, tecnológicas, cadenas hoteleras, asociaciones y administraciones públicas para analizar el futuro de un sector en plena transformación.

La inauguración institucional ha contado con la participación del fundador de Vitur Summit, Carlos Pérez-Lanzac; el delegado territorial de Turismo, Cultura y Deporte de la Junta en Málaga, Carlos García; la diputada de Desarrollo Económico Sostenible y consejera delegada de Turismo y Planificación Costa del Sol, Esperanza González; y el alcalde de Málaga, Francisco de la Torre.

Pérez-Lanzac ha señalado que el alojamiento flexible "ha dejado de ser un segmento alternativo para consolidarse como una de las categorías con mayor proyección dentro del turismo y el inmobiliario en la Península Ibérica".

"El sector está evolucionando hacia un ecosistema cada vez más profesionalizado, donde convergen hospitalidad, residencial, tecnología e inversión", ha explicado durante la presentación inaugural.

Pérez-Lanzac también ha subrayado que "el crecimiento de la demanda se mantiene de forma sostenida en toda Europa, impulsado por los cambios en la movilidad, las nuevas formas de viajar y trabajar y la consolidación de estancias de corta y media duración".

Según los datos presentados durante la apertura del congreso, España lidera actualmente el mercado europeo del alojamiento flexible y Andalucía "se posiciona como una de las regiones con mayor crecimiento y capacidad de atracción internacional".

Uno de los grandes cambios que está experimentando el sector es el desplazamiento progresivo de parte de la oferta hacia modelos de media estancia y alquiler flexible.

Durante la jornada se ha analizado cómo la presión normativa sobre el alquiler de larga estancia y el alquiler turístico está acelerando este movimiento del mercado. Según los datos presentados por Idealista, la oferta de alquiler tradicional comienza a descender ligeramente desde 2023, mientras el alquiler de temporada mantiene un crecimiento sostenido impulsado por la demanda internacional y la necesidad de soluciones más flexibles.

Los expertos han señalado además que este fenómeno "ya no afecta únicamente a grandes capitales como Madrid o Barcelona, sino que se extiende progresivamente a ciudades medianas y destinos secundarios con fuerte atractivo internacional".

PERFIL DE USUARIO

El perfil del usuario también está evolucionando. La demanda extranjera en alquiler de media estancia triplica ya a la del alquiler residencial tradicional, con Estados Unidos, Alemania y Francia como principales mercados emisores.

Otro de los consensos de la jornada ha sido que el sector entra en una nueva fase de consolidación, donde la tecnología, la calidad operativa y la capacidad de gestión tendrán más peso que el volumen de activos.

Los operadores han coincidido en que la inteligencia artificial será determinante para optimizar administración, revenue management, marketing y escalabilidad de carteras, permitiendo integrar nuevas unidades sin incrementar proporcionalmente las estructuras operativas.

Vitur Summit continuará este jueves, en su segunda jornada, con nuevas sesiones centradas en sostenibilidad, financiación institucional, tecnología aplicada a la experiencia del huésped y evolución normativa, en un momento en el que el alojamiento flexible acelera su consolidación.