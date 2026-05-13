CCOO-A y Adelante Andalucía reclaman el uso del Estatuto de Autonomía como "herramienta útil" para la ciudadanía

Imagen de la reunión de CCOO-A y Adelante Andalucía. - CCOO-A

SEVILLA 13 May. (EUROPA PRESS) -

La secretaria general de CCOO de Andalucía, Nuria López, ha mantenido una reunión con el candidato a la presidencia de la Junta de Andalucía de Adelante Andalucía, José Ignacio García para trasladarle el documento de propuestas prioritarias del sindicato de cara a la próxima legislatura.

Durante el encuentro, López ha puesto el acento en la necesidad de utilizar el Estatuto de Autonomía "como una herramienta útil para la ciudadanía y no como un elemento de confrontación política", tal y como ha señalado el sindicato en una nota de prensa.

La dirigente sindical ha cuestionado duramente la gran diferencia existente entre los indicadores macroeconómicos y la realidad de los hogares andaluces: "En Andalucía, los trabajadores y las trabajadoras nos preguntamos cómo es posible que nuestras vidas estén estancadas viviendo como vivimos una época de abundancia, en la que hay más beneficios económicos y empresariales que nunca".

En esta línea, López ha afeado que los salarios en la Comunidad sigan siendo los más bajos del país mientras los problemas y la degradación de los servicios públicos se agravan.

"¿Cómo es posible que los problemas de vivienda que tenemos en Andalucía sean los mayores que hay en el conjunto del Estado? Si hay más recursos que nunca para sanidad, cómo puede haber más problemas que nunca en la sanidad pública de Andalucía?", ha añadido.

López también ha enmarcado la mala situación del sistema de dependencia, que ha calificado de "cruel" para quienes esperan una ayuda que no llega. Por ello, la secretaria general de CCOO de Andalucía ha querido poner el foco en la importancia de defender el marco estatutario.

Para López, el autogobierno debe servir para mejorar la vida de la gente y no para batallas partidistas. "Nos preocupa cómo se está utilizando el Estatuto de Autonomía. El Estatuto tiene que servir para hacer políticas para la mayoría social, para el conjunto de los ciudadanos y ciudadanas, para que todos y todas podamos tener servicios públicos de calidad y no para la confrontación", ha manifestado la secretaria general.

Asimismo, Nuria López ha mostrado su preocupación por la deriva de los presupuestos públicos en estos últimos años y ha denunciado la exclusión de las mujeres en el diseño de los mismos.

"Nos parece enormemente preocupante que los presupuestos de nuestra Comunidad Autónoma se hagan sin perspectiva de género cuando más de la mitad de la población, somos mujeres", ha criticado.

Según la dirigente, esta ausencia de enfoque de género impide atajar las múltiples discriminaciones que sufren las mujeres en el ámbito laboral, desde la brecha salarial y de pensiones hasta la brecha de educación, "porque en la formación profesional una de las excluidas con esta política de privatización estamos siendo las mujeres".

Finalmente, Nuria López ha agradecido el compromiso adquirido por Adelante Andalucía para que, tras el proceso electoral, las soluciones planteadas por el sindicato "puedan ver la luz más pronto que tarde y así desarrollar todas las capacidades de Andalucía desde la igualdad".

