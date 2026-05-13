Adelante Andalucía apoya las reivindicaciones de estabilidad y fijeza del colectivo de interinos de Justicia Sijea

La representante de Sijea, Adela Pinillos, con la parlamentaria Begoña Iza. - ADELANTE ANDALUCÍA

SEVILLA 13 May. (EUROPA PRESS) -

Adelante Andalucía ha mantenido este pasado martes una reunión en el Parlamento andaluz con representantes del colectivo organizado de funcionarios interinos de Justicia (Sijea), para conocer de primera mano "la situación de precariedad y abuso de temporalidad que sufre este colectivo, así como sus reivindicaciones de estabilidad y fijeza laboral".

Durante el encuentro, Sijea ha expuesto a la candidata de Adelante por Sevilla, Begoña Iza, que existen trabajadores de la Administración de Justicia que acumulan hasta 30 años encadenando contratos temporales, una situación que consideran "un claro fraude de ley y un abuso por parte de las administraciones públicas competentes", según ha informado la formación en una nota.

El colectivo ha reclamado que tanto la Junta de Andalucía como la Administración General del Estado asuman "los mismos compromisos de estabilidad y fijeza que sí se han aplicado en otros ámbitos de la función pública", donde miles de funcionarios interinos han visto reconocidos sus derechos tras años de temporalidad.

Asimismo, desde Sijea han denunciado la actitud de los sindicatos mayoritarios de Justicia, a quienes acusan de "no querer ver la realidad del fraude" que viven diariamente miles de trabajadores y trabajadoras del sector.

Por su parte, Adelante Andalucía ha mostrado su respaldo a las reivindicaciones del colectivo y se comprometió a trasladar sus demandas al Gobierno andaluz tan pronto como se inicien los trabajos de la próxima legislatura del Parlamento de Andalucía.

Desde la formación andalucista consideran "inadmisible" que se mantengan situaciones de precariedad estructural dentro de la Administración pública y defienden la necesidad de dar una solución justa y estable a quienes llevan décadas sosteniendo servicios esenciales en condiciones de temporalidad.

