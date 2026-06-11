Málaga Sailing Cup refuerza posicionamiento de la Costa del Sol como destino de turismo náutico

Presentación de Málaga Sailing Cup - DIPUTACIÓN

MÁLAGA 11 Jun. (EUROPA PRESS) -

Málaga Sailing Cup es ya una cita consolidada en el calendario náutico nacional e internacional. Se trata de un evento que reunirá en aguas malagueñas a embarcaciones y tripulaciones de primer nivel, reforzando el posicionamiento de la Costa del Sol como uno de los principales destinos de turismo náutico del Mediterráneo.

La Diputación de Málaga y Turismo Costa del Sol respaldan una nueva edición de la Málaga Sailing Cup como motor económico y escaparate internacional de la provincia.

Durante la presentación, el vicepresidente primero de la Diputación de Málaga, Cristóbal Ortega, ha destacado la importancia de este tipo de competiciones no solo desde el punto de vista deportivo, sino también por su capacidad para generar riqueza, empleo y proyección internacional para la provincia.

"La Málaga Sailing Cup es mucho más que una regata. Cuando acogemos eventos de esta magnitud debemos analizar toda la actividad económica que generan a su alrededor. Participantes, equipos técnicos, organizadores y acompañantes consumen alojamiento, restauración, transporte y oferta complementaria, convirtiendo estas competiciones en auténticos motores económicos para el territorio", ha señalado.

Ortega ha explicado que los eventos náuticos atraen habitualmente a un visitante con un elevado poder adquisitivo y estancias más prolongadas, factores que contribuyen a incrementar el impacto económico y favorecen además la desestacionalización de la actividad turística.

En este sentido, ha recordado que los puertos deportivos de la provincia de Málaga asociados a Marinas de Andalucía registraron un impacto económico de más de 710 millones de euros, concentrando el 80% del negocio náutico andaluz y el 66% de toda la clientela de la comunidad autónoma vinculada a este segmento turístico.

"Málaga aporta casi ocho de cada diez euros generados por el turismo náutico en Andalucía. Son cifras que demuestran la fortaleza de nuestro sector y el enorme potencial que tienen iniciativas como la Málaga Sailing Cup para seguir impulsando nuestra economía azul", ha afirmado.

Asimismo, el vicepresidente primero ha subrayado el valor estratégico que supone para la imagen de la provincia acoger este tipo de acontecimientos.

"Más allá de los datos económicos, existe un activo fundamental que es el posicionamiento internacional de la Costa del Sol. Eventos como la Málaga Sailing Cup proyectan la imagen de Málaga como un destino náutico de excelencia, comprometido con la sostenibilidad y preparado para albergar grandes competiciones internacionales", ha destacado.

En este contexto, ha señalado que la celebración de pruebas de referencia contribuye a reforzar la candidatura de Málaga para atraer futuras competiciones europeas de primer nivel, como el Campeonato Europeo ORC previsto para 2027.

Por otro lado, Ortega ha enmarcado el apoyo institucional a la regata dentro de la estrategia de la Senda Azul impulsada por la Diputación de Málaga, una iniciativa orientada a potenciar un modelo turístico sostenible, innovador y vinculado al mar.

"Los eventos náuticos son una pieza clave de nuestra estrategia porque generan empleo, impulsan infraestructuras fundamentales como los puertos deportivos y las marinas, y favorecen la colaboración entre administraciones y sector privado. Todo ello multiplica el retorno de la inversión pública tanto desde el punto de vista económico como reputacional", ha explicado.

De igual modo, el vicepresidente primero también ha puesto en valor el origen malagueño del proyecto, destacando la capacidad de crecimiento que ha demostrado desde su creación.

"La Málaga Sailing Cup es el mejor ejemplo de cómo una iniciativa nacida del impulso de empresarios malagueños puede convertirse en un referente internacional. Desde la Diputación queremos acompañar ese crecimiento y contribuir a que siga consolidándose como una marca estratégica para la promoción turística de nuestra provincia", ha indicado.

Por último, Ortega ha reiterado el compromiso de la institución provincial con este tipo de iniciativas. "Seguiremos apostando por competiciones como la Málaga Sailing Cup porque representan un modelo de éxito capaz de dinamizar la economía local, fortalecer nuestra marca turística y proyectar Málaga al mundo desde la excelencia, la innovación y la sostenibilidad", ha concluido.