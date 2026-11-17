Reunión de la Mesa Comarcal de Turismo de la Axarquía - MANCOMUNIDAD AXARQUÍA

VÉLEZ-MÁLAGA (MÁLAGA), 17 (EUROPA PRESS)

La Mesa Comarcal de Turismo se ha reunido con representantes de los ayuntamientos de la Axarquía para abordar diferentes cuestiones relacionadas con la promoción, planificación y gestión turística de la comarca.

Entre los asuntos tratados han destacado la participación de la comarca en Fitur 2027 de la mano de la Mancomunidad de Municipios y el impulso de nuevas propuestas y rutas turísticas vinculadas al cicloturismo, el senderismo y los alminares de la Axarquía.

Asimismo, durante el encuentro se ha informado sobre la participación de la Mancomunidad Axarquía, en su condición de institución pública, en distintas convocatorias de financiación procedentes de fondos europeos y nacionales y que están destinadas a impulsar proyectos y actuaciones de interés para el desarrollo turístico de la comarca.

También se han abordado cuestiones relacionadas con la actualización y aportación de contenidos por parte de los ayuntamientos al portal oficial de información turística de la Axarquía www.turismoaxarquiacostadelsol.com y seguir trabajando para reforzar la apuesta de la comarca por un modelo turístico basado en la calidad, la sostenibilidad y la digitalización.