Turismo.- Mijas crea foro de turismo público-privado para integrar al sector en toma de decisiones estratégicas

Mijas crea foro de turismo público-privado para integrar al sector en toma de decisiones estratégicas - AYTO MIJAS

MIJAS (MÁLAGA), 20 (EUROPA PRESS)

El Ayuntamiento de Mijas (Málaga) ha creado una mesa de turismo, de participación público-privada, que tiene por objetivo integrar al sector empresarial en la toma conjunta de decisiones estratégicas. Aspectos clave como la promoción y planificación del destino y los proyectos compartidos serán la razón de ser de esta iniciativa, que llevará por nombre 'Mijas Lab-Clúster Turístico'.

La alcaldesa de Mijas, Ana Mata; el consejero de Turismo de la Junta de Andalucía, Arturo Bernal; el concejal de Turismo, Francisco Jerez, y la secretaria general para el Turismo de la Junta de Andalucía, Yolanda de Aguilar, han presidido la constitución del foro, que ha recogido la demanda del sector al Gobierno de España de "una solución inmediata al corte de la alta velocidad en el corredor Madrid-Málaga, que va a afectar notablemente al arranque de la temporada alta con la Semana Santa".

En este sentido, el consejero de Turismo ha alabado la apuesta de Mijas "por integrar a los empresarios en el conocimiento de las necesidades y problemáticas del sector, en una necesaria gobernanza común que dé voz y decisión a la iniciativa privada en las decisiones que se tomen".

Los actuales problemas de movilidad en Mijas y la Costa del Sol por la falta del tren litoral, la situación de colapso y deterioro de la A-7 o el peaje de la AP-7, han sido uno de los principales temas abordados por los miembros de la mesa, que ha contado con la participación de más de una treintena de asistentes.

En este sentido, la constitución del 'Mijas Lab-Clúster Turístico' ha contado con la presencia y participación de los presidentes de las principales patronales turísticas de la provincia de Málaga: José Luque, de la Asociación de Empresarios Hoteleros de la Costa del Sol (Aehcos); Javier Frutos, de la Asociación de Hosteleros de Málaga (Mahos), y Manuel Villafaina, de la Asociación de Empresarios de Playas (Aeplayas). El Grand Lounge del Wyndham Costa del Sol ha acogido la reunión.

En esta reunión fundacional han tomado parte asimismo la Asociación de Clubes de Golf de Mijas, representada por su presidente, Sean Corte-Real; la Asociación de Guías Turísticos de Málaga, representada por su presidente, Sergio Garrido; Exploramás, representada por su CEO, Manuel Araújo; el Centro de Industrias del Ocio Mijas, representada por su directora, Raquel Hidalgo; la Asociación Empresarial de Coches de Alquiler de Andalucía, representada por su presidente, Félix Pinar, e Investur, representada por su director, Javier Fructuoso.

También han asistido Cepyme Mijas-Fuengirola, representada por su presidenta, Ana María de la Torre; el Círculo de Empresarios de Mijas, representado por Adolfo Trigueros; la Asociación Radiotaxi Mijas, representada por su presidente, Guillermo Martín; la Asociación de Artesanos de Mijas, representada por Humildad Ríos, miembro de la junta directiva, y la Asociación de Empresarios de Playas de Mijas, representada por Carlos Morales, su presidente.

Todas estas entidades serán miembros nativos del Mijas Lab, según ha anunciado el concejal de Turismo; y queda abierta la inscripción de nuevos participantes por aprobación de la propia mesa en sus reuniones, que en principio se celebrarán cada dos meses, es decir, con periodicidad bimestral, en una ubicación diferente cada vez.

'Mijas Lab-Clúster Turístico' servirá como lugar de propuestas y análisis de la realidad turística de Mijas, así como de sus fortalezas y carencias. Será el nexo de unión entre la institución pública y la iniciativa privada para priorizar necesidades y proyectos que fortalezcan la captación de visitantes, la mejora de los segmentos y la atracción de inversiones. Aunará los intereses de promoción y planificación que son básicos tanto para el sector empresarial como para la administración pública.

Mata ha explicado que Mijas Lab "se configura como una entidad en la que el Ayuntamiento de Mijas y los actores del sector turístico --oferta, servicios complementarios, cadena de valor-- pondrán en común elementos estructurales de la oferta turística, como la capacidad de alojamiento o la ampliación y mejora de los diferentes segmentos, con el objetivo de mejorar las capacidades del municipio".

"Pero también será el foro adecuado para la discusión y organización turística de los diferentes reclamos de Mijas, tales como la Semana Santa, las ferias, el carnaval o eventos deportivos o singulares, en los que el enfoque turístico deba contar también con la visión empresarial privada en términos de propuestas originales u orientación a mercados turísticos concretos", ha agregado.

El funcionamiento de Mijas Lab será con un orden del día que incluya asuntos de actualidad relativos al sector turístico, así como propuestas realizadas por la parte empresarial, concernientes a la industria turística en el municipio.