Adelante Andalucía promete usar "todas las herramientas" para evitar que un pacto PP-Vox "ataque derechos" ciudadanos

El portavoz de Adelante Andalucía, José Ignacio García, atiende a los medios antes de participar en la Diputación Permanente. A 22 de mayo de 2026 en Sevilla (Andalucía, España). La Diputación Permanente del Parlamento de Andalucía se ha reunido este vier - Francisco J. Olmo - Europa Press

SEVILLA 22 May. (EUROPA PRESS) -

Adelante Andalucía se ha comprometido este viernes a estar "vigilantes", a "fiscalizar" y a usar "todas las herramientas" a su alcance para evitar que un posible pacto entre PP-A y Vox para gobernar la Junta en la nueva legislatura conlleve "ataques a derechos" ciudadanos.

Así lo ha trasladado el portavoz de Adelante Andalucía, José Ignacio García, en una atención a medios antes de participar en una reunión de la Diputación Permanente del Parlamento andaluz convocada para convalidar o derogar dos decretos del Consejo de Gobierno del PP-A, y al hilo del resultado de las elecciones andaluzas del pasado domingo, 17 de mayo, en el que el PP-A ganó con 53 diputados, a dos de la mayoría absoluta, que podría alcanzar y sobrepasar con el apoyo de los 15 diputados conseguidos por Vox.

El que fuera candidato a la Junta de Andalucía por Adelante en dichos comicios ha reiterado este viernes que en su formación están "parcialmente contentos" con el resultado de las elecciones, ya que su partido ha cuadriplicado el número de diputados que tenía, pasando de dos a ocho, lo que, en su opinión, demuestra que Adelante Andalucía es "la herramienta más útil para luchar contra la derecha".

"Pero, evidentemente, no hemos conseguido nuestro objetivo, y no nos conformamos con esto", porque "nuestro objetivo era echar a las derechas y poner las herramientas para ello", ha añadido José Ignacio García, quien en ese punto ha querido advertir, ahora que "parece que se empieza a negociar un gobierno del PP-A con la extrema derecha" de Vox, de que desde Adelante van a "estar vigilantes y fiscalizando para que no se ataque a ningún derecho" fundamental.

En concreto, José Ignacio García ha señalado que Adelante va a vigilar que no se ataque "ningún derecho de los trabajadores, de las mujeres, de las personas Lgtbiq+, de las personas migrantes"; en suma, "ninguno de los derechos fundamentales y de los derechos humanos en Andalucía", según ha abundado para remarcar que "desde este momento" van a "poner todas las herramientas para fiscalizar esto y para proteger los derechos humanos en Andalucía".

El portavoz de Adelante ha prometido así que su formación se valdrá de "todas las herramientas parlamentarias, de movilización y lucha en las calles, y todas las herramientas judiciales también", y ha querido advertir al PP-A y a la "extrema derecha" de que "Adelante Andalucía va a estar fiscalizando cada movimiento, cada ataque, y cada pérdida de derecho que ellos proyectan en su pacto".

"No vamos a renunciar a ninguna de las herramientas que tenemos para vigilar y fiscalizar", ha insistido el portavoz de Adelante antes de confirmar por ello que, "desde hoy", la "tarea" de su formación es ponerse a "proteger los derechos de los andaluces", y de los colectivos concretos que ha citado.

NO VAN A DAR "SOPORTE AL PP-A EN NINGÚN CASO"

De igual modo, a la pregunta de qué planteamiento tienen desde Adelante de cara a la negociación de la composición de la Mesa del Parlamento, que deberá quedar constituida en la sesión convocada para ello el 11 de junio, el portavoz ha señalado que, "sinceramente", aún no han hablado sobre ello, y ya lo irán "viendo cuando se acerque" esa fecha.

No obstante, ha opinado que "va a haber poco margen para cualquier negociación", y ha advertido de que desde Adelante no van a "dar soporte al Partido Popular en ningún caso, tampoco en la Mesa del Parlamento".

De igual modo, ha aseverado que desde Adelante tampoco van a "abrir ninguna línea de diálogo con Vox", un partido que, según ha denunciado, es de "extrema derecha, de odio, racista, y que quiere atacar a la clase trabajadora y a las mujeres de Andalucía", por lo que no tiene "nada que ver" con la formación andalucista que él lidera, que lo que quiere es "quitarle votos a Vox", según ha zanjado.