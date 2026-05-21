Crespín pide "autocrítica" en el PSOE de Córdoba tras el 17M y llama a reforzar la conexión con la ciudadanía

La secretaria general del PSOE de Córdoba, Rafi Crespín, en la reunión de la Comisión Ejecutiva Provincial (CEP) los resultados de las Elecciones Autonómicas del 17M. - PSOE DE CÓRDOBA

CÓRDOBA 21 May. (EUROPA PRESS) -

La secretaria general del PSOE de Córdoba, Rafi Crespín, ha analizado este jueves en el seno de la reunión de la Comisión Ejecutiva Provincial (CEP) los resultados de las elecciones autonómicas del 17M, que ha considerado que "no han sido satisfactorios" para el PSOE, y se ha mostrado partidaria de iniciar un análisis "en profundidad, desde la serenidad y la autocrítica" que permita aumentar los apoyos, la conexión con la ciudadanía y mejorar así los resultados en las próximas citas con las urnas, las Municipales y las Generales, que se celebrarán el próximo año.

En este contexto, Crespín ha subrayado que "todo el PSOE de Córdoba está detrás de nuestros tres diputados que han conseguido el aval en las urnas, Silvia Mellado, Esteban Morales y Victoria Fernández", de quienes ha dicho "serán la voz de la provincia de Córdoba en el Parlamento de Andalucía y el vehículo para canalizar los retos y demandas de todos los municipios del territorio y de las y los cordobeses".

En la reunión de la CEP, Crespín ha reiterado su agradecimiento a los 94.667 cordobeses que han depositado su confianza en el proyecto socialista, a la Organización en su conjunto y, especialmente, al personal, interventores y apoderados. Además, ha reconocido que, a pesar de que el PSOE ha obtenido en Córdoba 3.571 votos más respecto a los comicios andaluces de 2022, "lo cierto es que nuestra expectativa no sólo era mantener la representación que teníamos con 3 parlamentarios, que lo hemos conseguido, sino ampliarla".

La socialista ha subrayado que "el resultado en toda la comunidad nos lleva a estudiar causas y comprobar por qué no hemos canalizado el malestar de la ciudadanía ante la situación que atraviesan los servicios públicos en Andalucía, sobre todo la sanidad, así como el respaldo de una parte del electorado progresista que sí se ha movilizado y que ha hecho que otra formación de la izquierda sí haya rentabilizado el aumento de la participación".

Crespín ha pedido a los integrantes de la Ejecutiva que utilicen los cauces y los órganos internos del partido para expresar sus reflexiones de lo ocurrido y sus propuestas de mejora. "Queremos poner a punto a nuestra organización para volver a conectar y sintonizar con la mayoría social de la provincia, transmitirle ilusión y esperanza de cara a las siguientes elecciones, sobre todo ante los comicios municipales y generales del año que viene, y dar respuestas y soluciones como alternativa de gobierno que somos al modelo de derechas que ha resultado de las urnas", ha expuesto.

Desde la oposición, ha reiterado Crespín, "los tres diputados por el PSOE de Córdoba en el Parlamento van a darlo todo y trabajarán sin descanso en la línea de defensa y mejora de lo público, la sanidad especialmente, pero también de la educación y de la universidad, la dependencia o el acceso a la vivienda, entre otros asuntos; y a colaborar en el desarrollo social y económico de la provincia".

En esta tarea, ha indicado que "todo el PSOE de Córdoba respaldará a nuestros tres parlamentarios andaluces que trabajarán con dedicación y esfuerzo para ser la voz de las reivindicaciones de la ciudadanía cordobesa y construir una alternativa de gobierno a Juanma Moreno, que ha perdido la mayoría absoluta, lo que refleja la debilidad del PP en la Junta de Andalucía y la inquietud por las cesiones que el nuevo Ejecutivo podría hacer a la ultraderecha en la investidura y su impacto en los servicios públicos y los derechos ciudadanos".

La dirigente ha subrayado que la "movilización del voto progresista ha impedido que el PP conserve la mayoría absoluta", aunque ha advertido de que esta situación "no es una buena noticia para Córdoba ni para Andalucía", al considerar que el PP "necesitará a Vox y a la ultraderecha para gobernar, algo que acabarán sufriendo los ciudadanos".

La secretaria general ha reconocido que, pese a los resultados del 17-M, el PSOE ejercerá una oposición "útil, seria y responsable", al tiempo que trabajará para "volver a conectar con la sociedad andaluza y entender la Andalucía de 2026". En este sentido, ha apostado por buscar nuevas formas de comunicación para llegar a distintos sectores de la población con mensajes y propuestas adaptadas a los nuevos retos sociales.

Como ya dijo en su primera valoración de los resultados en la noche electoral, Crespín ha vuelto a reivindicar el orgullo de pertenecer "a un partido con 147 años de historia, que ha sabido levantarse muchas veces y seguir defendiendo a la mayoría social a las duras y a las maduras con el objetivo último de proteger a las clases medias y trabajadoras y gestionar el presente y el futuro desde el bien común. Cabeza alta y paso firme".

"Con la cabeza alta, vamos a seguir trabajando como sabemos hacerlo: con seriedad, con orgullo y defendiendo siempre lo público, especialmente la sanidad", ha concluido.