El presidente de Melilla (PP) pide a Vox que "se eche a un lado" y deje gobernar a Juanma Moreno en Andalucía

El presidente de Melilla y líder regional del Partido Popular, Juan José Imbroda, en el acto de conmemoración de sus 22 años de presidente en Melilla. - PP MELILLA

MELILLA 20 May. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Melilla y líder regional del Partido Popular, Juan José Imbroda, ha pedido a Vox que "se eche a un lado y deje gobernar" al presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, tras la victoria del PP en las elecciones autonómicas andaluzas, donde los populares obtuvieron 53 escaños, quedándose a dos de la mayoría absoluta.

A preguntas de los periodistas, Imbroda ha criticado que Vox (15 diputados) pueda plantear condiciones tras los comicios y ha afirmado que las "imposiciones" anunciadas por el candidato de la formación, Manuel Gavira, de exigencias de la denominada prioridad nacional "se podrían llamar, entre paréntesis, chantaje".

"El partido que ha elegido la mayoría de los andaluces ha sido el PP y una inmensa minoría no puede imponer su programa a esa mayoría", ha sostenido el dirigente popular, quien ha pedido a Vox que "por lo menos se siente a hablar" y actúe "de forma consecuente" con el resultado electoral.

Imbroda ha señalado que Vox "es un partido bisagra" y ha defendido que "los sorpasos al PP se han acabado", insistiendo en que la ciudadanía andaluza "ha apoyado mayoritariamente" el proyecto popular.

El presidente melillense ha asegurado además que su opción preferida sería un gobierno en solitario del PP, "como estamos haciendo aquí en Melilla", aunque matizó que la decisión corresponde exclusivamente a Juanma Moreno, como líder de la fuerza más votado en los comicios del pasado 17 de mayo de 2026.

No obstante, al ser preguntado por las críticas a un posible pacto entre PP y Vox, Imbroda contrapuso esa posibilidad a los acuerdos del PSOE con EH Bildu. En ese sentido, ha afirmado que le "gusta mucho menos" gobernar "con quienes apoyan a quienes asesinaron a muchos españoles en el País Vasco".

La primera autoridad melillense ha hecho referencia al histórico dirigente socialista Alfredo Pérez Rubalcaba, asegurando que, de haber seguido vivo, "jamás habría permitido" acuerdos con EH Bildu ni con partidos independentistas.

Asimismo, ha acusado al actual Ejecutivo presidido por Pedro Sánchez de estar "chantajeado permanentemente" por sus socios parlamentarios y criticó la política penitenciaria hacia presos de ETA, asegurando que "eso sí que es malo" para España y la democracia.

Pese a ello, Imbroda ha reiterado que sigue prefiriendo "un gobierno en solitario" del PP antes que una coalición con Vox.

