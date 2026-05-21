Gavira pide a Moreno "un paso al frente" para buscar un acuerdo PP-Vox en Andalucía: "Si no se habla es imposible"

CÁDIZ 21 May. (EUROPA PRESS) -

El portavoz de Vox en Andalucía, Manuel Gavira, ha pedido este jueves al presidente de la Junta en funciones y candidato del PP-A a la reelección, Juanma Moreno, que dé un "paso al frente" porque "si no se habla es imposible llegar a cualquier acuerdo".

En declaraciones a los medios de comunicación en Cádiz, Gavira se ha pronunciado así en relación a los posible contactos de Vox con el PP-A de cara al arranque de la nueva legislatura después de que el partido de Juanma Moreno haya ganado las elecciones autonómicas del pasado domingo, pero se haya quedado a dos escaños de la mayoría absoluta.

Gavira ha asegurado que "la voluntad de Vox es de mano tendida al Partido Popular y de llegar a un acuerdo medida a medida, con plazos de ejecución y con las garantías suficientes de cumplimiento para que Andalucía, de una vez por todas, cambie de rumbo" porque "es lo que quieren los andaluces y luego se ve quién y cómo se ejecutan esas medidas".

"Si no se habla es imposible llegar a cualquier acuerdo", ha señalado Gavira, quien ha pedido a Juanma Moreno que dé "un paso al frente".

A este respecto, Gavira ha recordado que Vox "hizo presidente" a Juanma Moreno tras las elecciones de diciembre de 2018, cuando lograron un "acuerdo" de investidura: "Tenemos experiencia en tender la mano e intentar llegar a un acuerdo con el PP".

Para Gavira, de cara a posibles negociaciones, Moreno "es quien tiene que dar el paso al frente porque es el grupo mayoritario y el que se presenta a su reelección" y ha advertido de que Vox "no va a regalar la investidura a nadie" porque "sería defraudar el sentido del voto de los andaluces".

Además, el portavoz de Vox Andalucía ha criticado que "uno escucha hablar de bloqueo cuando todavía no ha habido ni conversaciones", y ha aconsejado a Moreno que le pregunte a compañeros de su partido, como los presidentes de Extremadura, María Guardiola; de Cstilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, y de Aragón, Jorge Azcón, sobre "lo fácil que es negociar con Vox". "Lo que estamos viendo es mucho ruido por parte del Partido Popular, pero todavía no ha habido conversaciones", ha sentenciado.

Para Manuel Gavira, el pasado 17 de mayo, "los andaluces dijeron que no querían mayorías absolutas y que Vox fuera decisivo", y ha recordado que es la "cuarta vez en pocos meses en que los españoles, en Extremadura, en Aragón, en Castilla y León y ahora en Andalucía, han dicho que Vox sea decisivo".

Por ello, Gavira ha subrayado que "ser decisivo es ser un bastión contra el sanchismo, contra la mafia y la corrupción del PSOE, defender nuestro campo, nuestra agricultura, nuestra ganadería y nuestra pesca, combatir el despilfarro político, bajar los impuestos, tener buenos servicios públicos, la prioridad de los españoles siempre y combatir la inmigración masiva". "Eso es lo que han dicho los españoles en las cuatro últimas elecciones que ha habido en nuestra nación", ha señalado.

Con respecto a la prioridad nacional, el portavoz de Vox ha asegurado que "está encima de la mesa siempre" porque "es lo que los andaluces quieren, ya sean del PP, del PSOE o de Vox": "La mayoría de los andaluces están de acuerdo con que los españoles seamos lo primero".

En relación con la investigación al expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero, en el 'caso Plus Ultra', Gavira ha denunciado que en España "tenemos un gobierno corrupto y mafioso, y cada día que pasa hay un escándalo". Ha apuntado que "estamos viviendo una situación límite y por eso hace falta que en Andalucía haya un gobierno valiente que sea un bastión contra la mafia de Sánchez en nuestra nación".