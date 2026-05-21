Domínguez (PP de Jaén) ve en los resultados del 17M la petición de "un cambio de rumbo en la provincia"

Reunión del comité permanente del PP de Jaén. - PP DE JAÉN

JAÉN 21 May. (EUROPA PRESS) -

El presidente provincial del PP de Jaén, Erik Domínguez, ha visto en los resultados de las recientes elecciones andaluzas la petición de "un cambio de rumbo en la provincia" por parte de la ciudadanía.

Así lo ha indicado este miércoles antes de la reunión del comité permanente para hacer los primeros análisis exhaustivos de los comicios del pasado 17 de mayo, en los que Juanma Moreno "ha ganado con claridad" y con "una mayoría solvente para gobernar".

En este sentido, ha afirmado que los andaluces han respaldado una forma de entender la política que el PP no va a cambiar, siguiendo una "vía de diálogo y entendimiento", para continuar "transformando a Andalucía, con estabilidad, seguridad y confianza", según ha informado en una nota el PP jiennense.

En clave provincial, Domínguez ha recordado que, en 67 de los 97 municipios, donde vive "el 80 por ciento de los jiennenses", los 'populares' han sido "primera fuerza". Un dato que también ha hecho posible que Jaén haya sido donde "más ha crecido" la formación en porcentaje de votos y que sea una de las tres provincias que no han perdido parlamentario.

Se trata, según ha añadido, de unos "resultados históricos" teniendo en cuenta, además, que no gobiernan "ni la Diputación ni la capital". "Los jiennenses quieren un cambio de rumbo y un cambio de tendencia en esta provincia", ha señalado al respecto.

El presidente ha apuntado que este cambio que "queda evidenciado en municipios muy significativos", donde el PP ha doblado en votos al PSOE, como en Bailén, Alcalá o Hinojares. También se ha referido a la capital, en la que, a su juicio, la ciudadanía ha "vuelto a castigar" la moción de censura entre PSOE y Jaén Merece Más.

Domínguez ha resaltado que, una vez analizados los resultados del 17M, van a "asumir con humildad su mensaje de cambio" y el partido ya ha "comenzado a contactar con todos aquellos colectivos con los que se comprometió antes de las elecciones "para empezar a cumplir" sus compromisos.

Algo, en su opinión, contrario al PSOE, con "un pacto con los separatistas para la financiación "extra, extra, extra, extraordinaria". Igualmente, se ha referido a las demandas para acabar con el "aislamiento ferroviario", con una inversión aproximada de 500 millones de euros , mientras el ministro Óscar Puente "ha anunciado un nuevo tren para Cataluña que costará más de 5.000 millones".

"Otra vez el PSOE pagando la Moncloa a costa de los andaluces y jiennenses, con la complicidad y la sumisión de los socialistas jiennenses que, sin embargo, no dudan luego en exigir a la Junta por encima de sus competencias", ha dicho.

En todo caso, ha declarado que la provincia "puede estar tranquila" porque el presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, se comprometió a acabar con ese aislamiento y lo hará cuando sea presidente del Gobierno de España, como también "cogió el guante" ante otras necesidades, en materia de agua y carreteras por ejemplo.