Turismo.- Presentada la guía de turismo y gastronomía 'Gastropass Sevilla 2019', que estará presente en Fitur

Publicado 22/01/2019 18:41:18 CET

SEVILLA, 22 Ene. (EUROPA PRESS) -

Gastropass by Barbadillo ha presentado en el espacio gastronómico Gourmet Experience de El Corte Inglés de la plaza del Duque su guía de turismo y gastronomía 'Gastropass Sevilla 2019', la quinta edición para esta ciudad de esta publicación que estará disponible desde este miércoles en la Feria Internacional de Turismo (Fitur), en el expositor de Turismo Andaluz, colaborador de la guía.

Barbadillo es un año más el patrocinador principal de esta guía, que tiene presencia en Sevilla, Córdoba y Granada, según ha subrayado la propia empresa en un comunicado.

La directora de Marketing y Comunicación de Barbadillo, Esther Gutiérrez, ha argumentado que, "cuando nos visitan turistas, sean internacionales o de otras regiones de España, quieren probar productos de aquí, y Barbadillo es una bodega andaluza, referente nacional e internacional, que cuenta con un amplio portfolio de vinos blancos, tintos, espumosos y generosos de nuestra tierra, ideales para maridar con la excelente oferta de la gastronomía local".

Como novedades principales en esta edición de la 'Guía Gastropass' destacan la incorporación de nuevos restaurantes como Hard Rock Café Sevilla o Taberna del Alabardero, que se suman además a la iniciativa 'Flamenco Gourmet', "concepto innovador" creado por el Museo del Baile Flamenco.

También destacan la entrada de nuevos anunciantes como Landaluz (Asociación Empresarial Alimentos de Andalucía) presentando su proyecto 'Andalucía Cocina', y Spain Through Its Wineries, una alianza estratégica que agrupa a algunas de las bodegas españolas más destacadas, organizada por el Foro de Marcas Renombradas Españolas, una institución público privada que agrupa a más de 100 empresas con marcas españolas de reconocido prestigio, líderes de sus sectores, fuertemente internacionalizadas y en la que colaboran tres ministerios y dos organismos públicos.

'De Bodegas por España' es una nueva oferta turística, impulsada por la Organización Mundial del Turismo, que busca "crear riqueza a través del enoturismo basándose en tres pilares" que son sostenibilidad; desestacionalización y territorialidad (desarrollo económico rural).

En palabras de Álvaro Alés, director general de Gastropass, que es miembro afiliado del proyecto 'Spain Through Its Wineries', busca "solucionar una contradicción", la de que "España es líder mundial en turismo y en producción de vinos, pero no lo es en la suma de ambos, el enoturismo". 'Gastropass' colabora con 'debodegas.com' "para comunicar ofertas concretas para recorrer España a través de sus bodegas".

En esta quinta edición, 'Gastropass' ha querido agradecer también a colaboradores como Turismo Andaluz o Gourmet Experience de El Corte Inglés y anunciantes que continúan confiando en la guía para comunicar su oferta de productos turísticos como el Museo del Baile Flamenco, Aire de Sevilla, Citysightseeing o Acuario de Sevilla.

'Gastropass' es una guía Premium, impresa y digital, con recomendaciones de expertos sobre qué ver en estancias cortas en ciudades de España, con una selección de los mejores lugares para degustar la mejor gastronomía local. La guía, elaborada por amantes de la buena comida y validada por un experto en gastronomía, posee una amplia sección de planes de ocio.

Por su interés y su carácter bilingüe --español e inglés-- esta guía permite ofrecer información de relevancia para un turista con inquietudes gastronómicas y de ocio que visita la ciudad, con un formato tamaño pasaporte, "cómodo y fácil de llevar".

La 'Guía Gastropass' se distribuye en hoteles de cuatro y cinco estrellas de la capital, y ofrece gratuitamente dos copas de vino de Bodegas Barbadillo al pedir una tapa en los establecimientos que aparecen en la misma.

Además, con la colaboración de Gourmet Experience de El Corte Inglés de Plaza del Duque, la guía incorpora la promoción 'www.gastroplay.es', un rasca y gana digital que permite ganar vales de 30 euros en Gourmet Experience, tickets de 'Citysightseeing', bonos de Baños Árabes Aire de Sevilla, entradas para el Acuario de Sevilla y para el Museo del Baile Flamenco de Sevilla, y visitas a Bodegas Barbadillo, todas ellas empresas colaboradoras de esta guía con una trayectoria de más de cinco años.