Turismo.- Ronda recibe unos 20.000 visitantes durante el puente de la Inmaculada y la Constitución

Visitantes en la plaza del Socorro de Ronda durante el puente de la Constitución. - AYUNTAMIENTO DE RONDA

RONDA (MÁLAGA), 9 (EUROPA PRESS)

La ciudad malagueña de Ronda ha recibido unos 20.000 visitantes durante el pasado puente de la Constitución y la Inmaculada según el balance que en materia de seguridad y de turismo han realizado este martes los concejales de dichas áreas, Ángel Martínez y Alicia López, respectivamente.

Así, Martínez, ha dado cuenta de la importante cantidad de personas que han visitado la ciudad del 5 al 8 de diciembre que se calcula en unas 20.000 personas, "datos avalados por los distintos sistemas de medición establecidos como la cámara de conteo en el Mirador de Aldehuela o las visitas a la Oficina de Turismo", señalan en un comunicado.

La ocupación hotelera ha alcanzado el 70% el jueves 4; el viernes 5 un 90%; el sábado 6, un 94%, el domingo 7 ha sido del 64%, con una media del 79,5%, seis puntos más que en 2025.

En cuento al perfil del viajero, ha señalado Martínez, ha sido turista nacional, con un 78%, procedente en su mayoría de Andalucía (40%), seguido de Castilla-La Mancha y Cataluña.

Igualmente ha destacado que 1.500 personas han pasado por el Desfiladero del Tajo continuando como el monumento más visitado de la ciudad. Por otro lado, ha destacado el reclamo que han supuesto las actividades organizadas como las zambombas flamencas, la muestra de repostería conventual o el festivalito del Pasaje.

Con todo ello, el concejal ha señalado que la oferta monumental, gastronómica y patrimonial se complementa con numerosas iniciativas que fidelizan a los visitantes y son una gran inyección económica para Ronda.

SEGURIDAD

De igual manera, la delegada municipal de Seguridad Ciudadana, Alicia López, ha detallado algunas de las actuaciones llevadas a cabo en estos días festivos comenzando por la incautación en un conocido comercio de una gran cantidad de material pirotécnico que contravenía las normas seguridad prescritas, fruto del plan de intervención implantado en este ámbito por motivo de las Navidades.

Por otra parte, el viernes se recibieron avisos por el robo en un establecimiento de hostelería y el intento en una panadería, el pasado viernes día 5 por la noche.

El día 6 por la noche se produjo un incendio en la zona del Llano de la Cruz, en la finca de la antigua pirotecnia y se colaboró con los bomberos en la extinción del fuego en un almacén de alpaca.

En la jornada del domingo 7 se detuvo a una mujer por atentado a agente de la autoridad y por la noche se consiguió liberar a varios jóvenes que habían quedado encerrados en un ascensor en la calle Montes, según ha informado la concejala.

En la jornada del lunes 8, se atendió a un varón de 75 años que se encontraba haciendo la vía ferrata del tajo con su familia, y que necesitó asistencia sanitaria siendo el acceso a esta persona de gran dificultad.

Igualmente, en estos días se ha tenido que atender a tres accidentes de tráfico, uno de los cuales provocó la muerte de un joven; hubo cuatro servicios de carácter humanitario y seis intervenciones por conflictos privados. A su vez se han atendido molestias por ruido, actuaciones por estacionamientos indebidos o controles de alcoholemia.

López ha recordado que la Policía Local también ha actuado en la regulación del tráfico y peatones sin que haya sido necesario el corte del tráfico en el eje Ruedo Alameda-Virgen de la Paz, y ha aprovechado para agradecer a los cuerpos de seguridad que trabajan en estas fiestas para que sean lo más tranquilas posibles.