Turismo.- Turismo Mijas refuerza proyección en el segmento del golf con su participación en IGTM de Cannes

Turismo Mijas refuerza su proyección internacional en el segmento del golf con su participación en la IGTM de Cannes - AYTO MIJAS

MIJAS (MÁLAGA), 22 (EUROPA PRESS)

Mijas (Málaga) refuerza esta semana su presencia en el panorama internacional del turismo de golf con su participación en la International Golf Travel Market (IGTM), que se celebra en la ciudad francesa de Cannes. Se trata del principal encuentro mundial del sector que reúne a destinos, turoperadores y profesionales de todo el mundo.

El concejal de Turismo del Ayuntamiento de Mijas, Francisco Jerez, ha encabezado la representación municipal en esta cita estratégica, donde ha mantenido reuniones con operadores turísticos especializados y representantes de agencias internacionales.

Ha explicado que han mostrado "el potencial de Mijas como destino de golf de primer nivel, con una oferta amplia y de calidad que combina deporte, naturaleza, alojamiento de excelencia y gastronomía mediterránea".

Mijas cuenta actualmente con 12 campos de golf, lo que le sitúa entre los municipios con mayor concentración de instalaciones de este tipo en Andalucía. A ello se suma una planta hotelera y una oferta complementaria que permite disfrutar del municipio durante todo el año.

"El golf no sólo es un motor turístico, también es una herramienta fundamental para la desestacionalización y para atraer a un visitante con alto poder adquisitivo que genera empleo y riqueza en el municipio", ha subrayado Jerez.

La participación de Mijas en la IGTM ha contado con el apoyo de Turismo y Planificación Costa del Sol, dentro de una estrategia conjunta para seguir posicionando la provincia de Málaga como un referente internacional en el turismo de golf.

"Estar presentes en ferias de este calibre nos permite fortalecer alianzas y seguir creciendo como destino, consolidando el nombre de Mijas en los principales mercados emisores de golfistas europeos", ha concluido el concejal.