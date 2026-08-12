Volotea inaugura su nueva conexión entre Málaga y Verona - VOLOTEA

MÁLAGA 12 Ago. (EUROPA PRESS) -

Volotea ha dado el pistoletazo de salida a su nueva ruta entre el aeropuerto de Málaga-Costa del Sol y el de Verona, en la región italiana del Véneto.

La nueva ruta, operativa desde el 1 de agosto y disponible durante toda la temporada de verano, ofrece dos frecuencias semanales, han indicado desde la aerolínea en un comunicado.

Los martes, los vuelos despegan de Málaga a las 17,55 horas y aterrizan en Verona a las 20,35 horas, mientras que los sábados salen a las 18,35 horas y llegan a la ciudad italiana a las 21,15 horas.

Asimismo, para celebrar el lanzamiento de esta nueva ruta, el aeropuerto de Málaga-Costa del Sol organizó este pasado martes una acción especial en la zona de facturación, con el objetivo de dar a conocer esta nueva conexión y conmemorar su puesta en marcha.

Han apuntado que se espera que la ruta tenga "una gran acogida entre los viajeros malagueños y, al mismo tiempo, contribuya a impulsar la llegada de turistas italianos al sur de España".

Gabriel Schmilovich, director general de Estrategia de Volotea, ha señalado que "con Verona incorporamos un nuevo destino en Italia desde Málaga, un paso que refleja nuestra apuesta por seguir creciendo en este aeropuerto y por ofrecer una red cada vez más amplia de conexiones internacionales".

También ha valorado que la incorporación de Verona refuerza el crecimiento de Volotea en el aeropuerto de Málaga-Costa del Sol. Con esta nueva conexión, y tras el lanzamiento este año de la ruta a Santander, la compañía alcanza un total de 13 destinos desde Málaga: cuatro en España (Asturias, Bilbao, San Sebastián y Santander), ocho en Francia (Brest, Burdeos, Estrasburgo, Lille, Limoges, Lyon, Nantes y Toulouse) y, por primera vez, uno en Italia, con Verona.

Por otro lado, han destacado que Volotea mantiene unos "sólidos" indicadores operativos en el aeropuerto de Málaga, con un índice de puntualidad (OTP15) por encima del 83% en lo que va de año y una tasa de cumplimiento del programa de vuelos (Completion Factor) del 100%.

Además, la tasa de recomendación de los clientes roza el 92%, "reflejo del elevado nivel de satisfacción de los pasajeros que eligen Volotea para viajar desde la ciudad andaluza".

Desde el aeropuerto de Málaga-Costa del Sol, la compañía ofrecerá en 2026 cerca de 606.000 asientos, un 18% más que el año pasado, reafirmando su apuesta por este mercado y ampliando las opciones de viaje para los pasajeros.