Vox Málaga exige al PSOE que "deje de minimizar" el impacto del AVE en el turismo y defiende la Semana Santa

El concejal de Turismo, Francisco Jerez. - VOX MÁLAGA

MIJAS (MÁLAGA), 31 (EUROPA PRESS)

El Grupo Municipal Vox en el Ayuntamiento de Mijas (Málaga) ha valorado el trabajo de las hermandades y ha animado a vecinos y visitantes a participar en la Semana Santa, al tiempo que ha exigido al PSOE que "deje de minimizar" el impacto que el corte del AVE está teniendo en el turismo de la provincia malagueña.

Tal y como ha emitido la formación en una nota, el concejal de Turismo, Francisco Jerez, ha explicado que "la Semana Santa de Mijas es uno de los momentos más importantes del año, gracias al esfuerzo de nuestras hermandades y a la implicación de cientos de vecinos que mantienen viva una tradición que forma parte de nuestra identidad".

En este sentido, ha subrayado que "poner en valor nuestras tradiciones es perfectamente compatible con decir la verdad", que para él no es otra que sostener que "el problema del AVE existe y está afectando al conjunto de la provincia".

Al hilo, Jerez ha concretado que "Josele González vuelve a escudarse en Mijas, pero cuando toca defenderla de verdad, hace exactamente lo mismo que Sánchez y Óscar Puente: minimizar los problemas y restarles importancia".

Asimismo, ha señalado que "mientras presume en los plenos de votar a favor de Mijas, en la práctica está haciendo justo lo contrario, porque negar el impacto del corte del AVE no protege a nuestros vecinos ni a nuestros empresarios".

En concreto, el edil ha insistido en que "aquí no hay ninguna alarma social, hay una realidad evidente", con "menos conexiones, menos visitantes y un sector turístico que ya está notando las consecuencias".

Por último, ha reclamado que "lo responsable no es tapar el problema, sino afrontarlo y exigir soluciones urgentes, porque lo que está en juego no es un relato político, sino el empleo y la economía de muchas familias en Mijas y en toda la provincia".