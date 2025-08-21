Vueling recupera la ruta entre Málaga y Zúrich para viajar entre diciembre y enero

MÁLAGA 21 Ago. (EUROPA PRESS) -

Vueling, compañía perteneciente al grupo IAG, ha lanzado de nuevo la ruta directa entre Málaga y Zúrich, para volar durante la temporada navideña.

La conexión, ya a la venta en la web de la aerolínea, estará disponible para viajar entre el 3 de diciembre de 2025 y el 10 de enero de 2026, con dos vuelos semanales, los miércoles y los sábados, han indicado desde la compañía en un comunicado.

Asimismo, han añadido que con esta conexión, la aerolínea refuerza su conectividad internacional desde Andalucía coincidiendo con las celebraciones navideñas y puentes, un momento especialmente relevante para facilitar los desplazamientos durante este periodo.

Además de Málaga, Vueling también recupera la conexión a Zúrich desde Santiago de Compostela para esta temporada de invierno, que estará disponible para viajar entre el 5 de diciembre de 2025 y el 9 de enero de 2026. También la aerolínea mantiene operativa durante todo el año la conexión con la ciudad suiza desde Barcelona.