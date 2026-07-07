Alumna del curso de urbanismo de la UNIA Málaga cree clave conocer cómo se construye el marco legal antes de aplicarlo

Virginia Jiménez, alumna del curso de verano de la UNIA titulado 'La disciplina territorial y urbanística en Andalucía' que se celebra en Málaga. - UNIA

MÁLAGA 7 Jul. (EUROPA PRESS) -

Virginia Jiménez, alumna del curso de verano de la Universidad Internacional de Andalucía (UNIA) titulado 'La disciplina territorial y urbanística en Andalucía', considera "fundamental conocer bien la normativa" y ha destacado la utilidad de comprender cómo se construye el marco legal antes de llegar a su aplicación sobre el terreno, porque cada caso "es distinto".

Así lo ha señalado esta arquitecta, que asiste al encuentro que se celebra en la Sede Tecnológica de Málaga de la UNIA, para quien la legislación urbanística puede parecer un entramado complejo de leyes, reglamentos y procedimientos, pero detrás de cada expediente existe una realidad diferente.

Jiménez decidió matricularse en este curso porque considera que la disciplina urbanística conecta plenamente con su vocación profesional. "Me parece un ámbito muy interesante y es realmente hacia donde quiero orientar mi trabajo, aprendiendo cómo aplicar de forma práctica toda esta materia", ha explicado.

Según señala la UNIA en una nota, para la arquitecta, uno de los aspectos "más enriquecedores" está siendo comprender cómo se construye el marco legal antes de su aplicación. "Me ha sorprendido conocer cómo se desarrolla toda la tramitación legislativa y normativa y cómo, poco a poco, se va dando forma a una ley con la intención de que después pueda aplicarse en la práctica", ha dicho.

Aunque su formación ya le había permitido conocer la normativa urbanística, el curso le está ofreciendo una perspectiva mucho más cercana al trabajo diario de quiénes deben interpretarla y aplicarla. "Siempre pensamos en cómo debería aplicarse la ley de una forma ideal, pero después la realidad presenta una casuística prácticamente infinita", ha apuntado.

"Es muy interesante comprobar cómo cada situación debe analizarse caso por caso", ha manifestado. Esa visión práctica, basada en expedientes reales y experiencias profesionales es, precisamente, uno de los aspectos que más valora de la formación.

Para Virginia Jiménez, un conocimiento profundo de la disciplina urbanística aporta seguridad tanto a técnicos como a administraciones. "Cuando conoces el sentido de cada artículo, de cada título y de cada procedimiento, puedes aplicar la normativa con mucha más seguridad y de una forma mucho más práctica", ha señalado.

En su opinión, ese conocimiento resulta especialmente útil para quienes trabajan en arquitectura, urbanismo o administración pública, donde las decisiones tienen una repercusión directa sobre el territorio.

Preguntada por el consejo que daría a una persona que quisiera construir una vivienda en suelo rústico, la respuesta es inmediata: "Lo primero sería informarse muy bien de todo lo que permite ese tipo de suelo y comprobar si realmente existe la posibilidad de desarrollar la actuación conforme a la normativa urbanística".

Para esta alumna, conocer previamente las limitaciones legales evita problemas futuros y permite tomar decisiones con mayor responsabilidad.

Es la primera vez que participa en una actividad formativa de la UNIA y asegura que la experiencia está cumpliendo sus expectativas. "Los Cursos de Verano permiten complementar la parte teórica con una visión muy práctica y, además, conocer de una forma mucho más cercana a los profesionales que trabajan cada día en este ámbito. Todo se desarrolla en un ambiente muy distendido, que facilita mucho el aprendizaje", ha concluido.