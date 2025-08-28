Alumnado de los Cursos de Verano de la UNIA en Baeza valora la oferta formativa como "un aprendizaje experiencial"

BAEZA (JAÉN), 28 (EUROPA PRESS)

Alumnado de los Cursos de Verano de la sede Antonio Machado de la Universidad Internacional de Andalucía (UNIA), ubicada en el municipio jiennense de Baeza, ha calificado esta oferta formativa como "un aprendizaje experiencial".

En esta segunda semana, los cursos han tratado ciencia, cultura y compromiso social, desde la antrozoología a la enseñanza de español a inmigrantes o el estudio del patrimonio y algunas de las personas que han pasado por ellos comparten sus impresiones, según ha informado este jueves en una nota la UNIA.

Mita Barina, italiana de 27 años residente en Granada, ha elegido el encuentro 'Antrozoología: beneficios de la interacción humano-animal' porque conecta directamente con su trayectoria profesional: tras un máster en intervención asistida con animales y un curso de guía canino, su trabajo fin de máster exploró la relación emocional entre animales de compañía y sus tutores.

"La antrozoología va muy en ese camino... quise profundizar y buscar nuevas ideas para futuras investigaciones", ha explicado. Junto a ello, ha ha resaltado el enfoque multidimensional del curso, ya que "no se coloca sólo al ser humano en el foco, sino también al animal de compañía con el que nos relacionamos".

En este sentido, ha subrayado que ha "aprendido todos los beneficios" de esa conexión, al tiempo que ha apreciado el nivel científico del profesorado, por lo que ha agradecido que la Internacional de Andalucía facilite este tipo de encuentros.

Por su parte, Dámaris Pérez Revert, periodista de formación, participa en el curso 'Talleres para enseñar español a inmigrantes y refugiados', con clara disposición vocacional. Quiere reorientar su futuro profesional hacia la enseñanza y considera que la enseñanza del español a inmigrantes constituye "un nicho muy interesante" y una ventana hacia la realidad social del país.

Ha valorado especialmente el enfoque práctico e inclusivo del curso, con metodologías destinadas a abordar situaciones reales y facilitar la mediación cultural en el aula, desde alfabetización hasta creación de materiales didácticos.

"Estar en la UNIA de Baeza, en un entorno rico histórica y académicamente, y compartir inquietudes con otros estudiantes, me ha resultado una gran alternativa académica", ha comentado.

Siguiendo otra línea temática, el doctorando del Departamento de Patrimonio Histórico de la Universidad de Jaén Jesús López Gómez ha encontrado en el encuentro 'Úbeda y Baeza: talleres artísticos de la Edad Moderna' una alineación perfecta con su tesis, que gira alrededor de la cultura del siglo XVI en Jaén.

Ha apuntado que sus expectativas se vieron plenamente satisfechas, gracias a la presencia de expertos en investigaciones del Renacimiento y la oportunidad de trabajar con piezas patrimoniales en contextos reales, como la Sacra Capilla del Salvador de Úbeda y documentos emblemáticos, como una bula fundacional del Convento de las Dominicas en el Palacio de las Cadenas.

En su opinión, este tipo de iniciativas son "totalmente recomendables", incluso en fechas competitivas como el verano, pues amplían conocimiento e invitan a redescubrir el patrimonio universal de ciudades como Úbeda y Baeza.

Así, la sede de la UNIA en Baeza completa otra semana de los Cursos de Verano, que suman 15 propuestas de temas variados. Desde la dimensión científica y humanista (antrozoología), pasando por la transformación profesional y social (enseñanza de español), hasta la revalorización patrimonial (talleres de Edad Moderna), los retos del sector agroalimentario (olivar tradicional) o el conocimiento del toro bravo (maestría en el ruedo), estas actividades "señalan una apuesta clara por la formación aplicada, interdisciplinar y rica en experiencias vivenciales".