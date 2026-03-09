El alumnado del Máster en Intervención Asistida con Animales de la UNIA hace una salida para conocer terapias ecuestres

Salida de campo del alumnado del Máster en Intervención Asistida con Animales. - UNIA

BAEZA (JAÉN), 9 (EUROPA PRESS)

El alumnado del Máster Universitario en Intervención Asistida con Animales (IAA) que se imparte en la Sede Antonio Machado de la Universidad Internacional de Andalucía (UNIA), ubicada en Baeza, ha realizado una salida de campo para conocer terapias ecuestres.

En concreto, se ha desplazado hasta la hípica El Trébol, en el municipio malagueño de Benajarafe, para complementar los conocimientos teóricas que recibe en este curso organizado junto a la Universidad de Jaén (UJA), "la única formación con carácter oficial de esta materia que se oferta actualmente en España".

Además, y dentro del ciclo de conferencias complementarias al máster, se ha impartido una sobre Terapias ecuestres, a cargo de Paula Soberino, de Horse to Soul, según ha informado este lunes la UNIA.

La conferenciante, Paula Soberino, es psicóloga general sanitaria, promotora de Vinculatea, centro especializado en intervenciones asistidas con caballos y graduada en Psicología por la UJA, donde posteriormente obtuvo el Máster en Psicología General Sanitaria y de Intervención Asistida con Animales.

En la actualidad, es estudiante de doctorado en el grupo de Psicología Comparada de la Universidad de Jaén, donde también trabaja como investigadora asociada y psicóloga sanitaria en el Gabinete de Psicología. Además, es profesora de psicología y conducta equina en cursos y en el máster propio de IAA de la plataforma Nubika y colabora con Ainise y Aedeq.

Su trayectoria combina la psicología basada en la evidencia con más de 18 años de experiencia en el ámbito ecuestre, incluyendo formación en etología equina, manejo pie a tierra, rehabilitación psicológica de caballos y doma natural.

Ha trabajado como psicóloga infanto-juvenil y coordinadora de equipo de equitación en Estados Unidos, durante tres veranos, y Alemania, durante uno, donde también ha formado a instructoras en la gestión del miedo y la ansiedad en relación con los caballos, ha rehabilitado caballos y ha trabajado con adolescentes y niños.

Precisamente, dentro del ciclo de conferencias, tuvo lugar, en la sesión anterior a la salida de campo, la conferencia de Rafael Delgado, de la UJA, sobre 'trabajo fin de máster. Historia que traduce los resultados en conocimiento', celebrada en la Sede Antonio Machado.

En esta sede de la UNIA en Baeza se imparte el Máster Universitario en IAA, un centro que se ha convertido desde 2013 en un referente en la organización de formación universitaria especializada en el ámbito de inclusión de animales en programas terapéuticos, educativos y de intervención social.

Ha formado a más de 300 alumnos de diferentes países y tiene como objetivo proporcionar una formación especializada y capacitar a profesionales en la utilización del perro y el caballo para el diseño, gestión, planificación y desarrollo de programas y entidades de IAA aplicados a los diferentes ámbitos de la terapéutica humana, contextos socioeducativos y de ocio.