Alumnado del Máster en Intervención Asistida con Animales de UNIA y UJA conocen las terapias ecuestres

MÁLAGA, 9 Mar. (EUROPA PRESS) -

El alumnado del Máster Universitario en Intervención Asistida con Animales (IAA) de la Universidad Internacional de Andalucía (UNIA) y la Universidad de Jaén (UJA) ha realizado una salida de campo a la hípica El Trébol, en el núcleo de Benajarafe del municipio de Vélez-Málaga (Málaga) para conocer de primera mano las terapias asistidas con caballos.

Además, y dentro del ciclo de conferencias complementarias al máster, se ha impartido una sobre terapias ecuestres, a cargo de Paula Soberino, de Horse to Soul. La conferenciante, Paula Soberino, es psicóloga general sanitaria, promotora de Vinculatea, centro especializado en intervenciones asistidas con caballos y graduada en Psicología por la Universidad de Jaén (UJA), donde posteriormente obtuvo el Máster en Psicología General Sanitaria y de IAA.

En la actualidad, es estudiante de doctorado en el grupo de Psicología Comparada de la UJA, donde también trabaja como investigadora asociada y psicóloga sanitaria en el Gabinete de Psicología. Además, es profesora de psicología y conducta equina en cursos y en el Máster Propio de IAA de la plataforma Nubika y colabora con AINISE y AEDEQ.

Su trayectoria combina la psicología basada en la evidencia con más de 18 años de experiencia en el ámbito ecuestre, incluyendo formación en etología equina, manejo pie a tierra, rehabilitación psicológica de caballos y doma natural. Ha trabajado como psicóloga infanto-juvenil y coordinadora de equipo de equitación en Estados Unidos, durante tres veranos, y Alemania, durante uno, donde también ha formado a instructoras en la gestión del miedo y la ansiedad en relación con los caballos, ha rehabilitado caballos y ha trabajado con adolescentes y niños.

Precisamente, también dentro del ciclo de conferencias, tuvo lugar, en la sesión anterior a la salida de campo, la conferencia de Rafael Delgado, de la UJA, sobre Trabajo Fin de Máster. Historia que traduce los resultados en conocimiento, celebrada en la Sede Antonio Machado de Baeza (Jaén).

MÁSTER EN IAA

El Máster Universitario en IAA está organizado junto a la UJA y es la única formación con carácter oficial de esta materia que se oferta actualmente en España. Se imparte en la Sede Antonio Machado, que se ha convertido desde 2013 en un referente en la organización de formación universitaria especializada en el ámbito de inclusión de animales en programas terapéuticos, educativos y de intervención social.

Ha formado a más de 300 alumnos de diferentes países, y tiene como objetivo proporcionar una formación especializada y capacitar a profesionales en la utilización del perro y el caballo para el diseño, gestión, planificación y desarrollo de programas y entidades de IAA aplicados a los diferentes ámbitos de la terapéutica humana, contextos socioeducativos y de ocio.