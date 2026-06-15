Alumnado del máster en Neurocirugía funcional de UNIA participa en dos talleres sobre cirugía del dolor y de epilepsia

Profesorado y alumnado del máster en Neurocirugía Funcional y Estereotáctica, que ha participado en los talleres sobre entrenamiento avanzado en cirugía del dolor y tratamiento avanzado en cirugía de la epilepsia y trastornos del movimiento. - UNIA

SEVILLA 15 Jun. (EUROPA PRESS) -

El alumnado del V Máster en Neurocirugía Funcional y Estereotáctica de la Universidad Internacional de Andalucía (UNIA) ha participado en los talleres sobre entrenamiento avanzado en cirugía del dolor --taller con 4 estaciones de trabajo, con técnicas de simulación con especímenes anatómicos, videoanálisis y resolución de casos clínicos, para formación avanzada en tratamiento quirúrgico del dolor-- y sobre tratamiento avanzado en cirugía de la epilepsia y trastornos del movimiento --taller presencial con técnicas de simulación para formación avanzada en tratamiento quirúrgico de la epilepsia y de los trastornos del movimiento--.

Estos dos talleres se han celebrado en el Centro de Simulación Clínica Avanzada de la Fundación Iavante y el objetivo de ambos era dotar al alumnado de los conocimientos y destrezas necesarias para ejecutar, en un entorno seguro basado en técnicas de simulación, los principales procedimientos de Neurocirugía funcional, así como conocer las alternativas de manejo médico disponibles, tal y como ha señalado la entidad educativa en una nota de prensa.

Así, el Máster de formación permanente en Neurocirugía Funcional y Estereotáctica, que celebra su quinta edición, está dirigido por los doctores Rafael García de Sola y Gonzalo Olivares. Su objetivo es formar profesionales capaces de comprender en profundidad las bases fisiopatológicas y neuroquímicas de las enfermedades neurológicas, con dos "sólidos conocimientos" en neuroanatomía, biología celular (vectores, implante de células madre), bioingeniería (dispositivos) o nanomedicina (nanopartículas), así como con las habilidades técnicas necesarias en cirugía estereotáctica, cirugía guiada por imagen y robótica.

Está dirigido a especialistas en neurología, neurocirugía y neurofisiología, y destaca por su carácter internacional, ya que, por ejemplo, en esta quinta edición ha contado con un 20 por ciento de alumnado extranjero, fundamentalmente de Iberoamérica, de países como República Dominicana, Brasil o México.