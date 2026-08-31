Alumnado de la UNIA resalta en la sede de Baeza (Jaén) el valor integrador y enriquecedor de la formación

El alumno Riccardo Giovannimaria Virdis en la Sede Antonio Machado. - UNIA

BAEZA (JAÉN), 31 (EUROPA PRESS)

El paso por las aulas de la Universidad Internacional de Andalucía (UNIA) supone para su alumnado mucho más que una actualización académica: representa una experiencia transformadora e integradora.

Estudiantes de los Cursos de Verano en la sede Antonio Machado, de Baeza (Jaén), pertenecientes a disciplinas como la educación inclusiva, la didáctica del español para personas inmigrantes y refugiadas o el mundo literario de los escritores, han coincidido en resaltar que su verdadero valor diferencial reside en el intercambio directo con profesionales de primer nivel y la convivencia colectiva, según ha informado en una nota la UNIA.

En el curso 'La educación inclusiva mediada por tecnología educativa y social: intervención, bienestar y participación ciudadana en la era digital', el alumno ha señalado cómo la formación le ha permitido modificar su visión sobre el impacto de la digitalización en las aulas.

"La tecnología ni hay que demonizarla, ni tiene que ser la solución a todo. Te enseñan a usar la tecnología de una manera positiva y con unos hábitos saludables", ha explicado Ruiz, también profesional del centro de magisterio del Sagrado Corazón de la UCO.

Al hilo, ha incidido en el enriquecimiento mutuo que se genera durante estas jornadas estivales, donde la convivencia traspasa las lecciones teóricas. "Una de las cosas más positivas es compartir ideas, aprendizajes y conocimientos. Resulta muy enriquecedor para todos, no solo por recibir el conocimiento de los profesores, sino por propiciar que entre nosotros haya comunicación, intercambio de ideas y creatividad", ha añadido.

Por su parte, Riccardo Giovannimaria Virdis, alumno italiano del Curso de Verano 'Talleres para enseñar español a personas inmigrantes y refugiadas' está realizando precisamente un doctorado sobre la didáctica del español para inmigrantes.

En este contexto, ha subrayado la necesidad vital de este tipo de capacitación específica. "Estos temas no son frecuentes al cursar un máster de profesorado o en la formación educativa general porque son tan específicos que una formación genérica no los aborda. Estos cursos son fundamentales cuando un país de emigración se convierte en un país de inmigración, para crear cultura y concienciación", ha afirmado.

El estudiante ha recalcado el papel práctico del curso para abordar la didáctica en situaciones complejas, al tiempo que ha obtenido herramientas útiles y maneras de pensar y cómo situarse en diversos ámbitos. Para él, la experiencia se resume en una palabra: "enriquecedora".

Me ha ayudado mucho a confrontarme con profesionales de otras universidades y con compañeros que trabajan en ONGs y otras realidades, abriendo mi mente y mi visión", ha comentado.

PÁGINA EN BLANCO

La vivencia se repite en el ámbito de las letras dentro del curso 'El escritor y su mundo literario', donde la profesora y colaboradora en prensa María Isabel Guzmán ha calificado las jornadas como un impulso fundamental para su vocación y su labor diaria frente al folio en blanco.

"Estoy escuchando tantas voces maravillosas y tanta maestría sobre el proceso creativo y el mundo del escritor, que me he sentido muy identificada en como lectora y como colaboradora del Diario Jaén, donde el temor a un folio en blanco es bastante importante", ha dicho.

Igualmente, ha valorado la oportunidad de conocer los entresijos del mundo creativo y comprender la realidad editorial sin falsas leyendas. "Creo que la literatura es una manera de observar el mundo y me voy llena y satisfecha", ha apuntado.

La alumna ha resaltado la figura de director del curso, Emilio Lara, y ha destacado "todo lo que organiza y el cartel de personas que trae a este tipo de cursos merece la pena agradecerlo".