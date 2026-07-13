Andalucía celebra en la UNIA 40 años desde que su voz comenzó a "tener importancia" en la Unión Europea

Foto de la mesa redonda del curso '40 años de Andalucía en Europa' con la presencia de Isabel Jiménez, Juan Espadas, Teresa Jiménez Becerril y Elvira Saint-Gerons - UNIA

LA RÁBIDA (HUELVA), 13 (EUROPA PRESS)

Andalucía celebra que desde el año 1986 forma parte del plan de regiones de la Unión Europea, tras cuatro décadas de "compromiso europeísta", la Universidad Internacional de Andalucía (UNIA) ha organizado un curso de verano en la sede de Santa María de La Rábida, situado en Palos de Frontera (Huelva), con el objetivo de "acercar la voz de Andalucía a Bruselas".

Bajo el título 'Andaluces en Instituciones Europeas: 40 años de Andalucía en la Unión', la mesa redonda celebrada este lunes ha reunido a representantes con la colaboración del Parlamento Europeo. Entre los ponentes ha destacado la aparición de Teresa Jiménez Becerril, miembro del Parlamento Europeo desde el 2009 al 2019; Elvira Saint-Gerons, antigua delegada de la Junta de Andalucía en Bruselas o Juan Espadas, exalcalde de Sevilla y miembro del Comité de las Regiones de la Unión Europea.

En esta mesa redonda se han recordado historias de proyectos financiados por la Unión Europea o la "sensación social" que ha tenido la población europea desde una llegada "ilusionante" a un "desconocimiento actual". Además, los ponentes han mantenido al alumnado informado sobre la integración de Andalucía en la Unión Europea y algunos de los beneficios de la integración durante estas cuatro décadas.

"Gracias a ustedes construimos Europa y estamos haciendo Europa", ha agradecido a los alumnos Jiménez Becerril, quien se ha confesado una "europeísta" que está molesta con Europa por "olvidar los antiguos valores europeos" entre los que ha destacado una "cultura sacrificada que ha olvidado de ser lo que fue".

Jiménez Becerril, que llega a Bruselas para defender a las víctimas de terrorismo en España, ha incidido en varias ocasiones sobre el "beneficio común europeo" que se respira en Bruselas, en contraposición a lo que "uno espera cuando piensa en representantes políticos de diferentes países".

De hecho, la antigua parlamentaria europea ha confesado que cuando comienza con su carrera en Bruselas "uno se olvida que viene de Andalucía o de España y debe abogar por el bien común europeo", y recuerda que Bruselas "no tiene en cuenta a la mujer española o polaca, sino al conjunto de mujeres europeas".

Sobre la llegada de Andalucía en la Unión Europea, Juan Espadas ha afirmado que "hubo miedo de no dar la talla desde el primer momento". El antiguo alcalde de Sevilla hace referencia a la entrada en la Unión Europea como "entrar en la Champions, viniendo de una liga regional preferente", una comparación que muestra ese "miedo" de Andalucía.

Respecto a la evolución de las necesidades autonómicas que "exigían" las regiones con voz en Bruselas, Saint-Gerons ha recordado que cuando en el 1994 la sentencia del Tribunal Constitucional aprueba el establecimiento de sedes autonómicas en Bruselas, el trabajo de Andalucía consiste en "defender los derechos e intereses del país, en apoyo con el resto de las comunidades autónomas".

El voto en las elecciones parlamentarias de Europa ha sido un tema de la mesa redonda sobre el que Espadas ha sido directo: "La gente no participaba en las elecciones del Parlamento Europeo, hasta que la ciudadanía notó que sin la ayuda de Europa no podíamos aprobar fondos con los que progresar en una dirección".

También, ha mencionado el "desconocimiento" por parte de algunos sectores que observan a la Unión Europea como "esa entidad que restringe con sus leyes", cuando el miembro del comité ha indicado que desde Bruselas el objetivo es "una economía europea fuerte a la par que sostenible".

Uno de los casos que ha acogido esta mesa redonda ha sido el acontecido en la carretera de 'Villamanrique' que conecta la localidad sevillana con otros puntos del Aljarafe (Sevilla) y con la aldea de El Rocío (Huelva). Según el ex alcalde de Sevilla, las condiciones "deplorables" de la carretera no obtuvo un plan inicial para mejorar la vía.

El motivo fue la protección del lince ibérico que "podía verse afectada" por cazadores que "habrían aprovechado esa carretera reformada para igualar la velocidad del lince y acabar con su vida", ha explicado Espadas, quien ha comentado la situación tan "peligrosa" que, a su vez, estaban viviendo los agricultores que "recorrían día a día una carretera en la que podía ocurrir una desgracia por sus condiciones".

Sobre la importancia de que Juanma Moreno sea presidente del Comité de las Regiones Europeas para que sea altavoz de Andalucía, Teresa Jiménez Becerril ha incidido en el papel del presidente de la Junta Andalucía en "mostrar a Bruselas que Andalucía es la mejor región de Europa para emprender o para vivir".

Además, como antigua residente de Londres, Jiménez Becerril ha expresado el "dolor" cuando le han preguntado sobre la separación del Reino Unido y la Unión Europea, tras mencionar el problema del "nacionalismo", el cual "ha provocado la separación de un estado tan grande por querer ser independiente y no acatar ese consenso europeo".

La mesa redonda ha concluido con una reflexión sobre el "largo camino" que tiene Andalucía por delante para comprender que la Unión Europea no es un "enemigo" sino una herramienta que busca el progreso europeo.