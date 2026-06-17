El Área de Innovación de la UNIA recibe el Premio 'Elearnia Sevilla' 2026

El técnico del área José Manuel Fernández Chamizo recibiendo el Premio 'Elearnia Sevilla' 2026. - UNIVERSIDAD INTERNACIONAL DE ANDALUCÍA

SEVILLA 17 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Área de Innovación de la Universidad Internacional de Andalucía (UNIA) ha sido galardonada por su especial contribución a la mejora de la videoconferencia educativa durante el décimo Encuentro en tecnologías emergentes en e- learning 'Elearnia Sevilla 2026'. En concreto, el técnico del área José Manuel Fernández Chamizo ha recibido este premio por sus aportaciones a la evolución y desarrollo de la plataforma Class for Zoom.

Según ha recogido la institución académica en una nota, el comité evaluador y los responsables del proyecto han destacado públicamente el compromiso de Fernández Chamizo, subrayando su "capacidad proactiva para proponer mejoras constantes, especialmente en el testeo e implementación de la última actualización de la herramienta".

En este sentido, han señalado que "a pesar de los desafíos técnicos iniciales que presenta el desarrollo de software educativo de vanguardia, su labor analítica y sus propuestas de optimización están siendo importantes para el éxito del programa".

Asimismo, desde la organización del congreso Elearnia Sevilla 2026 han manifestado, además, su "gran satisfacción" con la colaboración del profesional de la UNIA, destacando "su constancia y su visión estratégica" para hacer de Class for Zoom "una herramienta más eficiente y adaptada a las necesidades actuales de la educación virtual", ha afirmado.

El décimo Encuentro de Tecnologías Emergentes en e-Learning ha sido un foro organizado por la Universidad Pablo de Olavide junto a eLearning Media, que ha reunido en Sevilla a especialistas del ámbito universitario, empresas tecnológicas y profesionales de la formación online para analizar las principales tendencias que están transformando la educación digital.

Tras la edición celebrada en 2025 en la Universidad de Navarra, Elearnia ha llegado este año a Sevilla consolidado como uno de los encuentros nacionales de referencia para conocer soluciones, experiencias y casos de éxito vinculados al aprendizaje online, la innovación docente y la transformación digital de las instituciones educativas.