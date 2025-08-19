Arranca este martes una nueva edición de los Cursos de Verano de la UNIA en Baeza (Jaén) que ofrecen 15 ponencias

Archivo - Imagen de recurso del palacio de Jabalquinto, sede de la UNIA en Baeza. - FRANCISCO J OLMO/EUROPA PRESS - Archivo

BAEZA (JAÉN), 19 (EUROPA PRESS)

La Universidad Internacional de Andalucía (UNIA) comienza este martes, 19 de agosto, una nueva edición de los Cursos de Verano de la Sede Antonio Machado de Baeza (Jaén), que estará compuesta por un total de 15 cursos.

Según ha informado la institución en una nota, la oferta docente de esta edición de 2025 contará con cinco cursos y diez encuentros, que se imparten hasta el próximo día 5 de septiembre. El rector de la UNIA, José Ignacio García, inaugurará junto al director de la sede Antonio Machado de Baeza (Jaén), José Manuel Castro, los cursos a las 12,00 horas en el Aula Magna del Palacio de Jabalquinto.

Además, la conferencia inaugural 'Humanismo, salud y poesía' será impartida por la doctora y poeta, Margarita García Carriazo. La primera semana de los Cursos de Verano, del 19 al 22 de agosto, se han programado tres cursos y un encuentro. El primero de estos cursos será el de poesía, dirigido por el poeta y profesor de Literatura de la Universidad de Granada (UGR), Juan Carlos Abril, que abordará la poesía y la traducción.

Asimismo, contará con la presencia de autores como el poeta y director del Instituto Cervantes, Luis García Montero; la poeta y Premio Nacional de Poesía, Aurora Luque; el poeta, novelista, ensayista, traductor y también Premio Nacional de Poesía, Felipe Benítez Reyes; el poeta, ensayista, traductor, licenciado en Derecho y diplomático de carrera, Luis María Marina; la poeta y traductora, Jeannette L. Clariond y la poeta y traductora, Daniela Martín Hidalgo.

El segundo curso será de 'Fundamentos de Inteligencia Artificial: modelos generativos y aplicaciones avanzadas', dirigido por el catedrático del Departamento de Ingeniería de Comunicaciones de la Universidad de Málaga (UMA), Andrés Ortiz, y el ingeniero de Telecomunicación e investigador Ramón y Cajal en la UGR, Jesús Martínez.

Entre los ponentes destacan, entre otros, la investigadora de Procesamiento de Lenguaje Natural (PLN) y fundadora de SomosNLP, María Grandury; la cofundadora de Monoceros Labs, Nieves Ábalos; el licenciado en Bellas Artes por la Universidad de Granada y máster en programación para web y dispositivo, Juan Manuel Moreno Sánchez y el ingeniero de IA, especializado en aprendizaje automático (ML), Manuel Romero.

Por otro lado, el tercero se tratará de 'Comunicación institucional y marketing cultural de instituciones y museos', que estará dirigido por el director de Actividades Culturales de la Fundación Bancaria Unicaja, José María Luna.

En este curso intervendrán, entre otros, la jefa del Área de Márketing y Desarrollo de Negocio Estratégico del Museo Thyssen-Bornemisza, Carolina Fábregas; el director Gerente de AFA - Asociaciones y Fundaciones Andaluzas, Juan Luis Muñoz Escassi; el presidente de la Federación de Asociaciones de Empresas de Publicidad de Andalucía y vicepresidente de la FNEP, Miguel Ángel Rodríguez Pinto y la directora del Museo Lázaro Galdiano, Begoña Torres.

Por último, la entidad ha indicado que se contará con el encuentro 'Fotografía narrativa: la inquietud por contar historias' tendrá lugar del 20 al 22 de agosto. Dirigido por la fotógrafa y licenciada en Veterinaria, Katy Gómez, y el doctor por la UJA y profesor de Titular de Universidad de la UJA, Blas Ogáyar.

Entre sus ponentes se encontrarán, entre otros, la fotógrafa documental freelance y experta Universitaria en Fotografía y Artes Visuales, Susana Aguilera Girón; el artista fotógrafo y profesor Titular en la UGR, Francisco José Sánchez Montalván; el fotógrafo freelance, Joan Vendrell; el fotógrafo y viajero, Tino Soriano y la fotógrafa y presidenta de la Confederación Española de Fotografía (CEF), Montserrat González García-Quismondo.

Este encuentro se impartirá el 20 y 22 de agosto en la Sede Antonio Machado de Baeza, y el jueves, 21 de agosto, en Albanchez de Mágina (Jaén).

Asimismo, la entidad ha señalado que los Cursos de Verano se complementarán con la programación de 'Cultura Abierta' en la UNIA, que comenzará el lunes, 18 de agosto, con el espectáculo musical 'Ad Libitum' de Lapso Producciones, en la pista deportiva de la Sede Antonio Machado de Baeza (Jaén). Las invitaciones para acceder al espectáculo, que se celebra a las 21.30 horas, pueden retirarse a través del enlace de la institución.