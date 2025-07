"De la banca al Goya", Joseé María Martínez en la UNIA (Huelva), una transición profesional que "rompe" la línea

PALOS DE LA FRONTERA (HUELVA), 20 (EUROPA PRESS)

En el marco de los cursos de verano 2025 organizados por la UNIA en su sede rabideña, han tenido lugar diferentes cursos entre los que ha destacado 'Cortometrajes de bajo coste, todo un reto' organizado por la fotógrafa freelance María Clauss. Entre los ponentes ha resaltado el director y productor de cine, José María Martínez Moya, quien ha hablado sobre su trayectoria profesional y cómo ha acabado dedicándose al sector del audiovisual.

En una entrevista concedida a Europa Press, Martínez ha explicado que posee una productora, 'Calabaza Films', y una distribuidora de cine, 'InOut Distribution'. Durante su ponencia en el curso onubense, ha tratado el tema de la autodistribución impartiendo un taller, con ejemplos reales, en el que explica cómo una persona puede distribuir su propio cortometraje sin pasar por una distribuidora.

De esta forma, se ha referido que a través de la productora se han producido ya 27 cortos de "todo tipo" aproximadamente. "Sobre todo hacemos temas que tocan el cine social", ha remarcado en la entrevista.

"Nuestro mayor éxito es que este año hemos ganado el Goya al mejor corto de ficción con 'La Gran Obra', con el que también ganamos el festival de Sundance y estuvimos en las listas para el Óscar", ha explicado.

No obstante, el director y productor ha confesado que no tenía pensado hacer cine, ya que estudió económicas. "Hice un primer corto de manera muy rudimentaria y muy autodidacta, donde yo lo hacía todo, yo escribía el guion, yo actuaba, yo ponía la cámara, los micrófonos, etc." ha señalado mientras comentaba que fue ese momento cuando se "dio cuenta" que le apasionaba.

A raíz de esta primera experiencia, siguió haciendo más cortos: "Fui aprendiendo viendo tutoriales en YouTube, hablando con gente , trabajando en rodajes de forma altruista solo por aprender". Ha admitido que fue "moviéndose por el mundillo" yendo a festivales de cine para hacer contactos hasta que acabó "profesionalizándose" en 12 años de carrera. "Sé que empecé tarde, no llevo toda la vida en esto" ha expresado.

"Entraba en las posibilidades ganar el Goya", ha explicado el autor, pero ha resaltado que el primer "gran éxito" de ese cortometraje fue ganar el Festival de Sandance, ya que "en ese año en el festival recibieron 16.200 cortos y solo gana uno". "No te esperas ser tú el que gana", ha admitido.

"Cuando nos dijeron que habíamos ganado flipamos, fue una emoción brutal", ha narrado, toda vez que ha confesado que todo lo que ha llegado después de "alguna manera" ha sido "consecuencia", puesto que "Sandance nos ha abierto muchas puertas".

"Ganar el Goya es verdad que da alegría pero ya es más esperable porque al final los nominados solo somos cinco y las posibilidades son altas, tienes un 20%", ha hablado José María, toda vez que ha apuntado que "esa alegría al día siguiente se te pasa".

El productos ha apuntado que antes se dedicaba a la banca y consultoría. "Yo empecé a hacer cortos porque era mi hobbie", pero "llegó un momento donde yo prácticamente no dormía", ya que a la vez que cumplía con su trabajo con una jornada de ocho o nueve horas diarias realizaba en las noches algunos cortos".

"Veía tutoriales para aprender a editar, me acostaba a las tres de la mañana hasta que en 2018 decidí quedarme solo con el audiovisual", ha comentado, al tiempo que ha admitido que esa decisión fue tomada porque ya le empezaron a "salir" hacer vídeos corporativos, a rodar publicidades que ya "le daba dinero". "2018 fue el año en el que comencé a dedicarme solo al cine", ha apuntado "nostálgicamente".