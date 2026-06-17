La Cátedra Fundación Atlantic Copper de la UNIA divulga en Huelva la gesta del 'Plus Ultra'

Conferencia 'Plus Ultra. Cuanto tus metas están más allá del horizonte' en la sede de La Rábida de la UNIA. - UNIA

PALOS DE LA FRONTERA (HUELVA), 17 (EUROPA PRESS)

La Universidad Internacional de Andalucía (UNIA), a través de su Cátedra Fundación Atlantic Copper, ha organizado en la sede de La Rábida (Palos de la Frontera, Huelva) la conferencia 'Plus Ultra. Cuanto tus metas están más allá del horizonte'. Una cita que ha buscado, con esta gesta centenaria como "referente inspiracional", trasladar a las nuevas generaciones valores como "la voluntad y la superación de retos tecnológicos a través del conocimiento".

Según ha indicado la UNIA en una nota de prensa, el cineasta Elías Pérez, director de la película 'Plus Ultra', ha sido el encargado de impartir esta charla, acompañado de la directora de La Rábida, María de la O Barroso; la directora de la Fundación Atlantic Copper, Ángeles Sánchez Cueca; y la directora de la cátedra, María del Carmen Sánchez.

De este modo, alumnado de tercero y cuarto de Educación Secundaria Obligatoria (ESO) del Colegio Molière de Huelva se trasladaron al paraje para participar de esta actividad, desde el entorno que vio partir este hidroavión para trazar, por primera vez, la ruta entre España y América Latina, con destino final en Buenos Aires.

La Cátedra Fundación Atlantic Copper es una de las entidades que colaboradora con la película 'Plus Ultra', en su respaldo al desarrollo tecnológico de la provincia de Huelva y en reconocimiento a una hazaña histórica para el sector de la aviación española.