La Cátedra Fundación Atlantic Copper de la UNIA organiza el encuentro Huelva Conecta Talento

PALOS DE LA FRONTERA (HUELVA), 20 (EUROPA PRESS)

La Cátedra de la Fundación Atlantic Copper de la Universidad Internacional de Andalucía (UNIA) organiza este viernes, en la sede de La Rábida, el encuentro Huelva Conecta Talento STEM. En el mismo se abordará el desafío de atraer y retener en Huelva talento STEM --habilidades y capacidades relacionadas con ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas--.

Según ha indicado la entidad en una nota de prensa, esta jornada, que marca el inicio de un proceso colaborativo que busca transformar el reto del talento STEM en la región, comienza con la ponencia de la directora de Ideas4Innovation, Karitte Alegría, sobre 'La innovación social ante los retos complejos del siglo XXÍ.

A continuación, está prevista una mesa de conversación abierta bajo el lema 'Las oportunidades del talento STEM en Huelva, que modera la directora de la Fundación Atlantic Copper, Ángeles Sánchez, y en la que participan la alcaldesa de Palos de la Frontera, Milagros Romero; las directoras de la citada Cátedra y la sede rabideña, María del Carmen Sánchez y María de la O Barroso, respectivamente, y los delegados territoriales de Economía y de Empleo de la Junta, Lucía Núñez y Juan Carlos Duarte, y en la que también estará la ponente.

Asimismo, se ha programado un taller participativo para la construcción colaborativa de un "mapa de retos", en el que identificar, priorizar y visualizar los elementos clave del ecosistema STEM en Huelva. Los objetivos de esta jornada son, entre otros, tener una visión común del desafío de acercar y mantener talento STEM en Huelva desde múltiples ángulos: empresa, educación, juventud y territorio; así como generar espacios de conexión real entre agentes clave del ecosistema para construir relaciones duraderas y productivas.