La catedrática valora el Dolmen de Soto (Huelva) como un "monumento clave" y una de las "ventanas más nítidas" al pasado

Curso de verano La Atlántida y el Mundo Megalítico, celebrado en la Sede de La Rábida (Huelva) de la Universidad Internacional de Andalucía (UNIA). - UNIA

HUELVA 12 Jul. (EUROPA PRESS) -

La catedrática de Prehistoria de la Universidad de Alcalá y especialista en megalitismo, Primitiva Bueno, ha sostenido que la península ibérica "no fue un mero receptor pasivo de las corrientes culturales de la prehistoria, sino uno de los grandes focos de innovación y expansión simbólica del continente europeo". Así lo ha defendido esta semana como ponente en el curso de verano 'La Atlántida' y el 'Mundo Megalítico', celebrado en la Sede de La Rábida de la Universidad Internacional de Andalucía (UNIA).

Para la experta, el Dolmen de Soto (Trigueros, Huelva) se erige como "una de las ventanas más nítidas hacia ese pasado", y como "un monumento clave cuyos grabados e historias materiales actúan como un canal de divulgación fundamental para aproximar la ciencia prehistórica al público general", según ha concretado la institución académica en una nota. Con cuatro exposiciones museísticas recientes en España y Portugal y una "intensa producción científica", el reto actual reside en "consolidar este cambio de paradigma en la memoria colectiva europea".

A través de la aplicación de modernos protocolos científicos para identificar y caracterizar pigmentos prehistóricos, el equipo liderado por la investigadora ha logrado "transformar por completo el relato histórico tradicional". El análisis de monumentos emblemáticos, con especial protagonismo de los menhires y estelas, "revela una riqueza artística y conceptual insospechada hasta hace apenas unas décadas".

"Los resultados obtenidos en las últimas investigaciones cambian radicalmente la imagen clásica del papel de Iberia", ha explicado la catedrática. Asimismo, ha detallado que la documentación de grafías pintadas y grabadas en el interior de las grandes arquitecturas de piedra demuestra que las sociedades del suroeste europeo contaban con códigos de comunicación visual "muy desarrollados" que terminaron expandiéndose hacia el resto de Europa.

Dentro de este universo simbólico, Bueno ha destacado el valor de las pequeñas figuras conocidas popularmente como 'ídolos', objetos que acompañaban "de manera constante" a los constructores de megalitos tanto en sus actividades cotidianas como en sus rituales funerarios. Estas piezas, lejos de ser simples adornos, constituyen "auténticos retratos con una fuerte carga identitaria".

"Estas producciones de la prehistoria ibérica son imágenes de un fortísimo contenido social e identitario", ha afirmado Bueno, quien ha señalado que sus investigaciones más recientes han permitido definir la existencia de talleres específicos y áreas de distribución "muy concretas" para estas figuras, lo que "demuestra la presencia de redes de intercambio y una organización social mucho más cohesionada e interconectada de lo que se creía".

En contexto, Bueno es ponente en el curso de verano 'La Atlántida' y el 'Mundo Megalítico', celebrado en la Sede de La Rábida de la Universidad Internacional de Andalucía del 7 al 10 de julio. Un curso que se aproxima a este campo de estudio desde disciplinas como la filosofía, la antropología, la geología, la historia antigua, la prehistoria, la filología, la arqueología, la literatura, la oceanografía, la economía, la ecología o la geografía.