El ciclo 'Profesionales x UNIA' suma cinco nuevas conferencias gratuitas

SEVILLA 3 Mar. (EUROPA PRESS) -

'Profesionales x Universidad Internacional de Andalucía' amplía su programación para sumar cinco nuevas propuestas de talleres y estudios de casos de éxito para la adquisición de habilidades útiles. Tras superar los 600 inscritos desde su arranque, el pasado mes de enero, este ciclo de 'webinars' gratuitos amplía sus temáticas para tratar prácticas innovadoras en materias relacionadas con el patrimonio musical, el bienestar animal, seguridad alimentaria, nutrición o en producción de hidrógeno verde.

Tal y como ha emitido la institución académica en una nota, las nuevas propuestas comenzarán el 16 de marzo con el taller 'El teatro como escenario del patrimonio musical. Activar la memoria sonora desde la escena'. El dramaturgo, docente y director de la Escuela de Artes Escénicas Sohrlin Andalucía, Pablo Díaz, será el encargado de este taller donde se evaluarán las estrategias de 'storytelling' y narratividad en el teatro musical, y cómo puede la producción del mismo conformar identidades colectivas en el ámbito del patrimonio musical.

Por su parte, el coordinador del Máster de Intervención Asistida con Animales y CEO de Perruneando España, David Ordoñez, conducirá el 23 de marzo un taller sobre el bienestar de los animales que participan de actividades terapéuticas. Así, durante su intervención profundizará en la evolución del concepto de bienestar animal, abordando sus problemáticas, así como la aplicación actual y futura de derechos y protocolos en esta materia.

La alimentación será protagonista de los dos 'webinars' previstos para el mes de abril. El médico e investigador de la Universidad de Granada (UGR), Nicolás Olea, será el encargado de impartir el taller 'Contaminantes en la alimentación humana. La agricultura y la ganadería ecológicas como parte de la solución' el 13 de abril. Isabel Cerrillo, de la Universidad Pablo de Olavide (UPO) hablará sobre 'Errores más comunes en nuestra nutrición. Dieta saludable y producción ecológica' el 27 de abril.

Esta nueva oferta de talleres alcanzará hasta el 4 de mayo con 'Producción de hidrógeno verde para la descarbonización de la industria'. Para ello, el programa contará con el ingeniero responsable de Proyectos Estratégicos de Energy Parks, Antonio González Camargo, creado por la Dirección de Moeve para el desarrollo y la coordinación de los nuevos proyectos englobados dentro de la estrategia Positive Motion.

'Profesionales x Universidad Internacional de Andalucía' nace como un recurso "de aprendizaje útil y directo" que pretende profundizar "en aspectos novedosos y de gran interés en el desempeño laboral". En contraposición con el formato en auge a través de las redes sociales, con vídeos de escasa duración, este programa apuesta por exposiciones de cuarenta y cinco minutos, además de una ronda de preguntas, "equilibrando el conocimiento a mostrar y el tiempo a dedicar por parte de los asistentes".

De este modo, el contenido de estos talleres se ofrece posteriormente en abierto, de manera gratuita, a través del canal de YouTube de la UNIA. Un espacio donde ya se encuentran las grabaciones que hablan de patrimonio inteligente y derechos culturales, errores y aciertos en el uso de la inteligencia artificial (IA), industria 5.0, uso de microorganismos en restauración patrimonial o sobre los 'podcasts' en el ámbito educativo.