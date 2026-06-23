Director del curso de biodiversidad marina de UNIA: "Necesitamos conocer mejor nuestros mares para interpretar cambios"

El director del encuentro de verano 'Biodiversidad marina andaluza: del aula al litoral', que se celebra en la Sede Tecnológica de Málaga de la Universidad Internacional de Andalucía (UNIA), Antonio Román Muñoz. - UNIA

MÁLAGA 23 Jun. (EUROPA PRESS) -

El director del encuentro de verano 'Biodiversidad marina andaluza: del aula al litoral', que se celebra en la Sede Tecnológica de Málaga de la Universidad Internacional de Andalucía (UNIA), Antonio Román Muñoz, ha considerado que "es más necesario que nunca conocer el valor actual de nuestros ecosistemas marinos para poder detectar e interpretar los cambios que se están produciendo".

Así, el profesor titular del Departamento de Biología Animal de la Universidad de Málaga (UMA) ha explicado que el cambio climático ya está transformando la biodiversidad marina andaluza y ha apuntado que el aumento de la temperatura de las aguas está modificando la distribución de numerosas especies y favoreciendo la llegada de organismos procedentes de otras latitudes, una realidad que ya puede observarse en distintos puntos del litoral andaluz.

Entre las transformaciones más evidentes destaca el desplazamiento de especies hacia nuevas áreas geográficas como consecuencia del calentamiento de las aguas, han señalado desde la UNIA a través de una nota.

"Cada vez son más frecuentes especies típicamente africanas que se ven en nuestras costas", ha manifiestado el director del encuentro, quien ha indicado que el incremento de las temperaturas está favoreciendo cambios naturales en la distribución de la biodiversidad marina y permitiendo que especies procedentes de otras regiones encuentren condiciones favorables para establecerse en el litoral andaluz.

Estos procesos pueden provocar alteraciones importantes en el funcionamiento de los ecosistemas marinos y modificar el equilibrio ecológico de espacios que ya están sometidos a múltiples presiones ambientales.

Las invasiones biológicas representan otro de los grandes desafíos para la conservación del medio marino. "Aunque tradicionalmente han pasado desapercibidas para gran parte de la sociedad, cada vez tienen una mayor presencia en el debate científico y aparecen con frecuencia en los medios de comunicación", ha recordado el director del curso.

"Las invasiones biológicas provocan cambios de envergadura", ha afirmado, al tiempo que ha apuntado que "se están produciendo en un momento en el que aún no conocemos en profundidad muchos de los ecosistemas de los que disponemos".

Por ello, ha considerado "esencial" avanzar en la generación de conocimiento científico y disponer de sistemas de referencia que permitan evaluar con precisión los cambios que se están produciendo. "Los cambios que se están produciendo requieren que tengamos estaciones de referencia para poder, en un futuro, restaurar los ecosistemas que están viéndose modificados y alterados, en algunos casos de un modo bastante severo", ha apostillado.

El encuentro 'Biodiversidad marina andaluza: del aula al litoral' alcanza este año su tercera edición y ha vuelto a completar todas sus plazas. Para su responsable, esta respuesta confirma el creciente interés por una realidad que, pese a su enorme importancia ambiental y económica, sigue siendo poco conocida por gran parte de la sociedad.

"El medio marino es difícil de conocer, de estudiar y de comprender, pero cada vez existe una mayor conciencia sobre la necesidad de protegerlo", ha subrayado el experto, quien en este contexto ha destacado, además, la creciente demanda de profesionales especializados en biodiversidad marina, conservación y gestión de ecosistemas costeros.

Según ha incidido, "necesitamos especialistas que generen la información necesaria para desarrollar una gestión lo más adecuada posible y que, en última instancia, contribuya a proteger nuestro litoral", ha concluido.

El encuentro reúne en Málaga a investigadores y profesionales especializados en biodiversidad, conservación y gestión marina para analizar algunos de los principales retos que afrontan las costas andaluzas en un escenario marcado por el cambio climático, las invasiones biológicas y las transformaciones ambientales globales.