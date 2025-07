El escritor Daniel Ruiz anima a los alumnos en la UNIA a "centrarse en escribir buenos textos"

PALOS DE LA FRONTERA (HUELVA), 18 (EUROPA PRESS)

Los cursos de verano de la Universidad Internacional de Andalucía (UNIA) han continuado esta semana en la sede rabideña, en Palos de la Frontera (Huelva), entre los que se han ofertado cursos como 'Escritura práctica de novela: estructura y análisis'. En este sentido, el periodista y escritor Daniel Ruiz García ha destacado que "lo fundamental para los nuevos escritores es centrarse en escribir buenas historias".

En declaraciones a Europa Press, Ruiz ha explicado que su objetivo en la ponencia ha sido "transmitir fundamentalmente la necesidad de que por encima de todo, el autor tiene que centrarse en escribir buenos textos".

Se han tratado principalmente los aspectos que tienen que ver con la "periferia", cuestiones como cómo publicar un libro, cómo relacionarse con las editoriales, cómo promocionarlo y qué aspectos les parecen más interesantes a los editores, "facilitando de esta manera a la gente que está pensando no solo en escribir un libro, sino también en publicarlo".

Asimismo, Ruiz también ha dado mucha importancia a la autopublicación, la cual es "una fórmula de publicación muy habitual", por lo que ha analizado los "pro y contras" y ha advertido sobre los peligros que conlleva porque hay "mucha piratería".

De este modo, Daniel Ruiz ha señalado que la autopublicación en ocasiones "busca aprovecharse de la buena intención de las personas que quieren publicar". Durante su ponencia también se trató los peligros de la Inteligencia Artificial en relación con el tema.

De esta forma, el escritor ha remarcado que para "solucionar" el problema de la Inteligencia Artificial, "debemos buscar un mayor compromiso con el texto literario original y genuino que huya de las fórmulas archisabidas que llevan dentro del sector del 'best seller' desde hace mucho tiempo antes incluso que la Inteligencia Artificial".

"Yo empecé a escribir por la necesidad personal de contar y de explicarme determinadas cosas y al final se convirtió en un mal vicio, algo que no he sabido desincrustarme. Llevo más tiempo siendo escritor que no siéndolo y es algo orgánico para mí casi como respirar", ha relatado Daniel.

Finalmente, el escritor Daniel Ruiz ha concluido con unas palabras que han denotado "la emoción" del ponente: "Ya no sabría vivir sin escribir".