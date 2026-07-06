La Escuela de Teatro de la UNIA comienza en la sede de Baeza (Jaén) con cuatro cursos hasta el 10 de julio

Uno de los cursos de Escuela de Teatro de la UNIA. - UNIA

JAÉN 6 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Escuela de Teatro de la Universidad Internacional de Andalucía (UNIA) ha comenzado este lunes en la Sede Antonio Machado, situada en el municipio jiennense de Baeza, donde se imparten cuatro cursos hasta el 10 de julio.

Esta vigésimo segunda edición está dirigida por Nieves Pérez Abad, de la Escuela Superior de Arte Dramático (ESAD) de Murcia, y coordinada por César Oliva Bernal, también de esta institución y miembro del Actors Studio.

La Escuela de Teatro se apoya en dos pilares básicos: continuar reforzando aspectos que han funcionado en las anteriores ediciones (contenidos, perfil del profesorado) y añadir otros nuevos, como disciplinas, profesorado y otras actividades, que aportan solidez al proyecto y que, entre otros beneficios, animen a la participación, según ha inforado la UNIA.

En esta ocasión, se han programado cuatro talleres. Dos son en horario de mañana: 'Juego, comicidad y creación', impartido por Antón Valén, actor, clown y pedagogo teatral y Drama in education (DIE), y 'La imaginación como herramienta en el trabajo con comunidades', que imparte Lucía Miranda, dramaturga, directora de escena y arteducadora.

Por la tarde, se imparten 'Del movimiento a la palabra escénica-El cuerpo como motor de la palabra', a cargo de Lidia Otón, actriz y pedagoga actoral, y 'Taller de escritura teatral: ¿Cuáles son las verdaderas normas? (De la forma dramática a la forma abierta)', con Victoria Spunzberg, dramaturga, directora y profesora de Dramaturgia.

La programación de este año se completa con la clase magistral que ofrecerá al alumnado Lidia Otón y la presentación del libro 'Teatro independiente en España', editado recientemente por la Academia de Artes Escénicas de España. El acto contará con César Oliva Olivares, coordinador de dicha publicación y fundador de la Escuela de Teatro de la UNIA, que además dará una conferencia.

La principal novedad de esta vigesimosegunda edición de la Escula de Teatro es la iniciativa 'Espacio abierto'. Supone abrir los cursos al alumnado de otros para que en un horario determinado puedan participar como oyentes y observadores y asistir a uno de esos otros cursos de los que no son alumnos y ver su desarrollo.

Además, uno de los objetivos de esta edición es consolidar la colaboración iniciada en 2025 entre la Escuela de Teatro de la UNIA y el Festival Internacional de Teatro Clásico de Almagro (Ciudad Real).

En el ámbito de esa colaboración se ha programado la representación de 'El arte de ser comediante', que se incluye también en la programación complementaria de la Escuela de Teatro denomminada UNIAescenaBaeza. El Teatro Montemar acoge este lunes a las 22,00 horas esta obra de la compañía Teatro a bocajarro, mientras que el miércoles llegará 'Paüra', de la compañía Lucas Escobedo.