Experta destaca en la UNIA que la cultura "no es un gasto" y debe consolidarse como "motor de desarrollo y riqueza"

La presidenta de la Federación Estatal de Asociaciones de Gestores Culturales, Ana Velasco, en la Sede Antonio Machado de la UNIA. - UNIA

BAEZA (JAÉN), 20 (EUROPA PRESS)

La presidenta de la Federación Estatal de Asociaciones de Gestores Culturales (Feagc) y secretaria general de la Asociación Española de Gestores de Patrimonio Cultural (Aegpc), Ana Velasco, ha afirmado que la cultura, lejos de considerarse un "gasto", debe consolidarse como "un motor estratégico de desarrollo territorial y riqueza en España".

Así lo ha indicado durante su ponencia en el curso de verano de la Universidad Internacional de Andalucía (UNIA) 'Gobernar la cultura', que se imparte esta semana en la sede Antonio Machado, de Baeza (Jaén), donde ha aludido a la "falta de comprensión social" hacia el trabajo de gestión patrimonial y cultural.

"Falta una mayor comprensión a nivel social de que la gestión cultural es una profesión con todas sus características. No se termina de entender que la cultura no es un gasto, sino una inversión que genera desarrollo sostenible y contribuye al producto interior bruto de forma superior a otros sectores", ha señalado Velasco.

En relación con la transformación de las instituciones museísticas, ha defendido la necesidad de "ir más allá" del modelo tradicional, según ha informado en una nota la UNIA. Aunque reconoce que el museo "sigue siendo un contenedor de obras de arte maravilloso", considera indispensable "hacerlo vivo" con el objetivo de que la gente participe, disfrute y entienda lo que está viendo.

A su juicio, la clave para conectar con las generaciones más jóvenes reside en la creación de "experiencias significativas". Igualmente, ha incidido en que esta metamorfosis "exige" una escucha activa por parte de las instituciones.

"Hay que cooperar, conversar con los distintos tipos de público y saber ponerse en su lugar para entender qué necesitan y qué demandan, en lugar de dar por obvias cosas que para el público no lo son", ha aserverado.

Sobre la gestión administrativa de estos espacios, la presidenta de la Feagc ha contrapuesto la agilidad de los centros culturales frente a las inercias de algunos museos, marcados por su condición de "tótem" o enraizados en modelos antiguos.

Con respecto al equilibrio entre independencia artística, retorno social y viabilidad financiera, Velasco ha remarcado que el acceso a los servicios culturales ha constituido "un derecho claro y definido", cuya efectividad depende de la asignación presupuestaria.

"La clave real es contar con recursos económicos. Sin ellos no se puede crecer ni tener la independencia necesaria para que los profesionales y las instituciones lleguen a todo el público", ha incidido.

Para finalizar, la experta ha reafirmado su apuesta por un modelo colaborativo orientado a compartir proyectos que hayan demostrado impulsar el desarrollo sostenible del territorio mediante la cultura.