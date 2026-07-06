Experta dice en la UNIA que cumplir la norma urbanística "no es sólo respetar la ley, es proteger el interés general"

La jefa de Área de Inspección de Ordenación del Territorio y Urbanismo de la Junta de Andalucía y directora del curso de la UNIA en Málaga 'La disciplina territorial y urbanística en Andalucía', Mª Gema Macías. - UNIA

MÁLAGA 6 Jul. (EUROPA PRESS) -

La jefa del Área de Inspección de Ordenación del Territorio y Urbanismo de la Junta y directora del curso de verano 'La disciplina territorial y urbanística en Andalucía', de la Universidad Internacional de Andalucía (UNIA) en Málaga, María Gema Macías, ha asegurado que "cumplir la normativa urbanística no es sólo respetar la ley, es proteger el interés general y nuestro territorio".

"Tenemos que velar todos porque se cumpla la norma y, sobre todo, los valores que nos permiten vivir en un medio ambiente sostenible", ha afirmado Macías, quien ha defendido que la protección del territorio no puede recaer únicamente sobre las administraciones públicas, sino que requiere también un compromiso ciudadano basado en el conocimiento y el respeto a las normas.

Uno de los principales problemas, ha explicado la responsable de la inspección urbanística andaluza, es la percepción social de que construir sin autorización apenas tiene consecuencias. "Muchas personas dan por hecho que, como existen numerosas construcciones ilegales, se puede seguir edificando, pagar una multa y que todo quede resuelto. Ese es el mayor error", ha dicho.

En este sentido, ha instado a "entender por qué existen esos límites y qué es lo que realmente protegen". En su opinión, esa visión ha empezado a cambiar en los últimos años, impulsada por las consecuencias que generan determinadas actuaciones irregulares sobre el territorio.

La directora del curso considera que la sociedad es hoy más consciente del valor de la planificación urbanística porque ha podido comprobar las consecuencias de ocupar espacios inadecuados. "Estamos padeciendo consecuencias nefastas, especialmente en parcelaciones urbanísticas donde no sólo se compromete la legalidad, sino también la seguridad de las personas", ha añadido.

Las inundaciones registradas en los últimos inviernos o los incendios que afectan a zonas con edificaciones dispersas han puesto de manifiesto, según ha indicado, los riesgos de construir en suelos donde ese tipo de usos están prohibidos. "Lamentablemente, las desgracias son las que más nos enseñan y las que nos hacen reflexionar sobre la importancia de respetar el territorio", ha dicho.

Aplicar la normativa urbanística implica gestionar intereses muy diversos: propietarios, administraciones, vecinos o promotores. Frente a ello, Macías sostiene que el criterio debe ser siempre el mismo: "Quien aplica la ley no debe pensar en el interés particular de nadie, sino en el interés general. Ese es el principio que marca la Constitución y el que debe orientar cualquier actuación administrativa".

Para la directora del curso, esa perspectiva resulta esencial para garantizar un desarrollo territorial equilibrado y compatible con la protección del medio ambiente y la seguridad de la ciudadanía.

El curso que dirige en la UNIA reúne a juristas, arquitectos, técnicos municipales y profesionales vinculados al urbanismo con el objetivo de reforzar la seguridad jurídica y favorecer una aplicación homogénea de la normativa.

"Conocer bien la norma proporciona muchas más herramientas para aplicarla con garantías y evita que existan criterios diferentes entre unos municipios y otros. Pero, además, hay que interiorizar su verdadero sentido para poder transmitirlo", ha concluido.