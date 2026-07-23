Experto afirma en los cursos de la UNIA que la IA va a "afectar a la economía y la sociedad debe adaptarse"

Archivo - Imagen del codirector del director del curso de la UNIA, Diego Barbadilla. - DIEGO BARBADILLA - Archivo

LA RÁBIDA (HUELVA), 23 (EUROPA PRESS)

Diego Barbadilla, codirector del curso de verano '10 Talleres de Inteligencia Artificial: herramientas gratuitas del ecosistema de Google aplicadas a la educación, la empresa y las finanzas' que se imparte la Universidad Internacional de Andalucía (UNIA) en La Rábida (Huelva), ha afirmado que "la inteligencia artificial va a afectar el crecimiento de las economías y del empleo, aunque hay que adaptar a la sociedad a esta revolución industrial, que no puede ser una opción, sino una necesidad".

En una entrevista con Europa Press, Barbadilla ha destacado el papel pionero de Europa, e indica que a partir del 2 de agosto de 2025 entró en vigor una parte del reglamento europeo. Sin embargo, ha advertido sobre los riesgos de una regulación excesiva en España que supondría "tener que adquirir esta tecnología a otro país". De hecho, el codirector ha subrayado la "necesidad de impulsar la investigación y desarrollo nacional en este campo", tras manifestar la ausencia de empresas nacionales que produzcan modelos de inteligencia artificial aprovechables.

También ha asegurado que la inteligencia artificial "ya no es una opción en todos los ámbitos de la vida, sino una necesidad en el contexto de la cuarta revolución industrial que atraviesa la sociedad actual", toda vez que ha hablado de la evolución tecnológica que está transcurriendo.

Barbadilla ha explicado que el enfoque del curso, que se desarrolla por tercer año consecutivo en la UNIA, se basa exclusivamente en "aplicaciones prácticas y nada de teoría a los alumnos, con el objetivo de que adquieran competencias directamente aplicables". Algunos de los ejemplos que quiere trasladar a sus alumnos es "cómo se puede implementar inteligencia artificial por ejemplo en el aula", en el ámbito educativo, mediante herramientas como el aula inversa o la gamificación.

Respecto al sector financiero, ha indicado que el objetivo es enseñar a los alumnos a cómo crear herramientas que ayuden sus decisiones en materia de inversión y gestión económica.

Barbadilla ha enfatizado que la velocidad de los cambios tecnológicos "no tiene precedentes", ya que "la revolución industrial que está aconteciendo se ha generado en una sola generación, mientras que la anterior revolución industrial con la llegada de internet se produjo en varias generaciones".

A su vez, ha advertido del "peligro" de que los profesionales no se adapten a estas herramientas, pues pueden "corren el riesgo de quedar obsoletos", y afirma que "el docente que no toma estas herramientas para su aula, en escasos años, se ha quedado totalmente obsoleto y fuera de lo que es el mercado".

El codirector ha extendido esta reflexión a otros sectores, y señala que "lo que le podría pasar a los profesores le puede ocurrir exactamente igual para los trabajadores, las empresas, las finanzas y para cualquier ámbito de la vida", ha asegurado Barbadilla en un intento de mostrar la necesidad de la sociedad en "adaptarse a la nueva revolución industrial".

Finalmente, el codirector ha concluido que la adaptación a la inteligencia artificial es imperativa para no quedarse rezagado en una sociedad donde "los cambios son muy rápidos, hay que adaptarse y al final el que no se adapte, pues se queda obsoleto en una sociedad que se mueve muy deprisa".

TALLERES DE INTELIGENCIA ARTIFICIAL

El codirector del curso '10 talleres de Inteligencia Artificial' de la UNIA en la sede de Santa María La Rábida, Diego Barbadilla, ha presentado una propuesta formativa que "ofrece una manera de introducirse en la IA de manera práctica porque lo hacemos con talleres", en los que "el alumno está practicando a la misma vez que está haciendo el curso".

La iniciativa ha sido estructurada en tres bloques temáticos diferenciados. Barbadilla ha explicado que "una parte de los talleres está dirigida a la finanza, fundamentalmente a las finanzas personales, de manera práctica, para que el alumno tenga una herramienta de apoyo en sus decisiones financieras".

Un segundo bloque de talleres que ha sido orientado a la educación, fundamentalmente a la educación universitaria en dos vertientes que se diferencian entre el enfoque del alumno y del docente. Dentro del apartado educativo, Barbadilla ha subrayado que "existe una parte dedicada a la investigación para todos los tipos de trabajos académicos, desde trabajos integrados, trabajos de másteres e incluso doctorales".

El tercer bloque formativo ha sido destinado al sector empresarial. El codirector ha indicado que "los últimos talleres están orientados a las empresas y a los negocios, de tal manera que vamos a aplicar de manera práctica todas estas herramientas para que las empresas se puedan automatizar".

CURSO DE VERANO

El curso de verano de la UNIA: '10 Talleres de Inteligencia Artificial: herramientas gratuitas del ecosistema de Google aplicadas a la educación, la empresa y las finanzas' ofrece una formación práctica y actualizada sobre las últimas herramientas de Inteligencia Artificial, tras ampliar el enfoque de ediciones anteriores para incorporar las tecnologías más recientes, como la IA multimodal, los asistentes inteligentes, la automatización de tareas, los agentes de IA y los entornos de productividad avanzada.

Su finalidad es responder a la creciente demanda de competencias en IA en ámbitos como la educación superior, la empresa y las finanzas y ha sido desarrollado en un formato de taller, con una metodología eminentemente aplicada en la que los participantes crean herramientas reales y funcionales durante las sesiones

Entre los principales contenidos del curso destacan la actualización en IA generativa y multimodal, el dominio de técnicas avanzadas de 'prompting' y el diseño de flujos de trabajo inteligentes. Además, el alumnado "aprende a desarrollar asistentes y soluciones específicas para la docencia, la investigación, el análisis financiero, la productividad empresarial, la automatización de procesos y la gestión documental, siempre desde una perspectiva de uso responsable y protección de datos", ha indicado la entidad universitaria.

"Al finalizar el curso, los participantes estarán capacitados para diseñar prompts profesionales, construir asistentes de IA adaptados a necesidades reales, automatizar procesos básicos de análisis y producción documental e integrar estas tecnologías en sus actividades docentes, investigadoras o profesionales. El objetivo es que cada persona finalice la formación con herramientas prácticas listas para aplicar en su día a día", ha concluido la UNIA.