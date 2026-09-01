Experto afirma que la IA ayudará a resolver el "gran problema" de "falta de mano de obra" en el sector oleícola

El director del encuentro 'Digitalización e inteligencia artificial en la cadena de valor del sector oleícola', Manuel Parras - UNIA

BAEZA (JAÉN), 1 (EUROPA PRESS)

El catedrático de Comercialización e Investigación de Mercados de la Universidad de Jaén (UJA) Manuel Parras ha considerado que la digitalización y nuevas tecnologías como la inteligencia artificial (IA) contribuirán a resolver un "gran problema del olivar", como "la falta de mano de obra", y a "fortalecer el relevo generacional" en el sector.

Así lo ha indicado en una entrevista con Europa Press en la sede Antonio Machado de la Universidad Internacional de Andalucía (UNIA), en Baeza (Jaén), donde dirige el encuentro 'Digitalización e inteligencia artificial en la cadena de valor del sector oleícola'.

"La digitalización y la inteligencia artificial tienen una contribución directa con la competitividad y con la rentabilidad de las explotaciones, además de resolver un gran problema del olivar, que es la falta de mano de obra", ha asegurado tras sostener que las nuevas tecnologías contribuirán a "fortalecer el relevo generacional" en el sector oleícola.

Respecto a sus aplicaciones prácticas, ha aludido a usos como medir el estrés hídrico, el grado de humedad, predicciones de cosecha o fumigación con drones. También ha hablado de tecnología que ha ayudado en la parte sensórica, aunque ha comenzado su proceso de instauración en regadío y en fertilización.

"Hoy en día ya existen, incluso en la mecanización y robotización, aplicaciones de inteligencia artificial como un vibrador que conozca la parte del árbol que debe tomar y será mucho más eficiente que la mano de obra humana", ha explicado.

En el ámbito industrial, el catedrático ha apuntado el empleo de gemelos digitales y asistentes virtuales, mientras que en el de la comercialización ha señalado la importancia del 'blockchain', técnica que "ha garantizado una trazabilidad plena" y, por lo tanto, "una autenticidad de lo que se le está ofreciendo al operador y al propio consumidor".

Sobre el papel de la inteligencia artificial en el futuro del sector, ha subrayado que "debe utilizarse como una herramienta" y ha rechazado que "tenga vida propia 'per se'". De este modo, los agricultores, como cualquier humano, deberán aprovechar esta tecnología con el objetivo de su competitividad a medio o largo plazo.

ENCUENTRO

En cuanto al encuentro que dirige dentro de los Cursos de Verano de la UNIA, Parras ha detallado que se abordan todas las técnicas, aplicadas desde la llegada de esta tecnología, de digitalización e inteligencia artificial en el sector olícola, incluyendo una mezcla de ponentes académicos y profesionales del sector.

"Espero que los estudiantes se lleven interrogantes de cómo completar el gran reto que tenemos con estas técnicas, además de comprender como las adoptan aquellos agricultores o explotaciones más pequeñas", ha afirmado.

En esta línea, ha identificado una brecha digital entre las grandes explotaciones, que normalmente ya aplican muchas de estas herramientas, y las pequeñas explotaciones, donde están todavía en ciernes. A su juicio, "es importante para aumentar la rentabilidad" acabar con esta disparidad.

En este contexto, 'Digitalización e inteligencia artificial en la cadena de valor de los aceites de oliva: del campo a la mesa' se imparte hasta este miércoles con el objetivo de mostrar herramientas, como la digitalización y la IA, que hagan al sector más competitivo, eliminando las barreras que puedan percibirse, fundamentalmente, por falta de conocimiento.

PONENTES

Participan como ponentes Luis Martínez, catedrático de Universidad en el Departamento de Informática de la UJA y un referente internacional en Inteligencia Computacional; Carlos Parra, ingeniero Agrónomo e investigador en el centro Ifapa Camino de Purchil; Agustín Andreu, director de la Fundación Jaén Agritech Venture; Pedro López, piloto de dron profesional y director de TecnoAgro360, o Mateo Andrades, piloto y director de Jaedron.

Igualmente, se cuenta con Rosa Gallardo, catedrática del departamento de Economía Agraria de la UCO y directora de la Cátedra de Inteligencia Artificial y Agricultura; Cristina Martínez, profesora del Departamento de Ingeniería Electrónica y de Computadores de la UCO; Carlos Pérez Olmos, ingeniero en Informática Superior y director de ADJ Online, y Pedro Martínez, director gerente de IMS Control Industrial.

A ellos se suman Dolores C. Pérez, presidenta del Icnirs (Sociedad Internacional para la Espectroscopía de Infrarrojo Cercano) y catedrática de la Escuela Técnica Superior de Ingeniería Agronómica y de Montes de la UCO; Cristóbal J. Carmona del Jesús, catedrático de Ciencias de la Computación e Inteligencia Artificial de la UJA; Isabel Fernández Martínez, de Servimpacto, y Antonio Berlanga, de Agroleum.

"Cuando se propuso esta actividad a la UNIA y la aceptó, esperábamos un número de estudiantes razonable, tenemos treinta y tantos estudiantes, luego el balance es positivo", has concluido el director, quien ha resaltado que ha atraído a personas de Italia, Alicante, Madrid, Córdoba y Granada.