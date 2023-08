Experto afirma en la UNIA que la clave para una vida saludable es "un 70% la alimentación y un 30% el ejercicio"

BAEZA (JAÉN), 25 Ago. (EUROPA PRESS) -

El médico y experto en fisiología humana y ejercicio Ángel Gutiérrez ha afirmado que la proporción adecuada para tener un estilo de vida saludable viene representada por un "70% de una correcta alimentación y un 30% de ejercicio físico", en el marco de los cursos de verano de la Universidad Internacional de Andalucía (UNIA) en la sede Antonio Machado de Baeza (Jaén).

Así, Gutiérrez ha asegurado que "estamos más alejados de una alimentación saludable que de un movimiento sedentario, que es menos importante", de hecho, "hay bastantes estudios que así lo corroboran". Asimismo, ha añadido que "una persona que se alimente de forma correcta, como un monje budista, puede vivir 100 años siendo sedentario".

No obstante, el experto ha recalcado "la importancia de hacer ejercicio físico, como puede ser caminar por la naturaleza, uno de las mejores formas de practicar deporte". Además, en declaraciones a los periodista, ha incidido en la "necesidad de hacer una campaña de concienciación global sobre la importancia de la actividad física, aunque es algo muy complicado".

En este sentido, ha advertido que "si no haces ejercicio, puedes enfermar" ya que "cuando no te mueves el organismo provoca sacorpenia", es decir, "la pérdida involuntaria de masa muscular esquelética". Del mismo modo, ha criticado que "en las aulas de Medicina no nos han educado para luchar en la prevención de la enfermedad, sino para tratarla".

Así, ha explicado que "en las facultades de Medicina debemos potenciar la práctica de la actividad física, el ejercicio y la nutrición". Además, ha insistido en su "interés como profesor de incluir esta formación" y "la inercia que existe de la modificación de planes de estudio".

El profesor Ángel Gutiérrez ha visitado esta semana la sede jienense de la UNIA para participar como ponente en el curso 'Envejecimiento activo como respuesta al gran reto demográfico: actualización científica y propuestas'. Este encuentro que ha servido para conocer los retos sociodemográficos en el ámbito de la salud, analizar los avances del envejecimiento activo o sensibilizar sobre la importancia de la vida activa, entre otros.