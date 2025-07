Experto asegura en los cursos de la UNIA en La Rábida (Huelva) que "adoptar la IA ya no es una opción, es una necesidad"

PALOS DE LA FRONTERA (HUELVA), 25 (EUROPA PRESS)

Los cursos de verano de la Universidad Internacional de Andalucía (UNIA) en su sede de La Rábida, en Palos de la Frontera (Huelva), han acogido el curso virtual 'Especialista en aplicaciones de Inteligencia Artificial' organizado por Diego Manuel Barbadilla Mesa y José Manuel González Limón, ambos de la Universidad de Sevilla, en la que han incidido en que "adoptar la Inteligencia Artificial ya no es una opción, es una necesidad".

En declaraciones a Europa Press, Barbadilla ha explicado que el principal objetivo del curso ha sido "formar a personas especializadas en estas aplicaciones de Inteligencia Artificial en distintos sectores como la educación, la empresa y el financiero, desde un punto de vista de seguridad y privacidad".

Asimismo, ha explicado que en sus propias ponencias ha enseñado a sus alumnos a relacionarse con los modelos de Inteligencia Artificial a través de unas "instrucciones" que tratan de que a estos modelos se les pregunte cosas de manera adecuada para que las respuestas que se obtengan sean las correctas y no "alucinaciones" que "a veces tienen estos modelos de lenguaje como los 'chatbots', 'ChatGPT' en su versión 4o como muchos modelos que hay tanto de código abierto como de código cerrado".

De esta forma, el director ha dedicado parte de sus clases hacia la práctica en la que han visto "cómo construir asistentes sobre los modelos de tal manera que estos, dotados de unos prompt adecuados y una base de conocimiento sobre una materia determinada, nos responden sobre ese tema". "Esto es un adelanto muy importante".

Asimismo, ha remarcado que en la actualidad "estamos en la fase de los asistentes que, además de razonar también son autónomos, por lo que estamos asistiendo a una evolución tremenda del mundo de la Inteligencia Artificial". El experto ha hablado de que esta fase acabará seguramente el año que viene y que aún quedan varias más, en la que tomará "protagonismo" la computación cuántica, hasta llegar al año 2030 donde "parece que va a empezar otra revolución industrial como esta, en la que participa la Inteligencia Artificial junto al Big Data".

"Para la sociedad, adoptar la Inteligencia Artificial ya no es una opción, es una necesidad. Además, está evolucionando tan rápido que lo que hace la IA es dotar de herramientas porque, no es más que una herramienta para el desarrollo del hombre, algo que genera mucha "controversia", ha remarcado Barbadillo. "La gente piensa que la Inteligencia Artificial se va a quedar con puestos de trabajo o va a producir un colapso en la humanidad", ha añadido.

De esta forma, el director del curso ha aclarado que "hay mucha gente brillante pensando en este tema y que según estudiosos, esto "ahora mismo no tiene mayor importancia, que los modelos lo que hacen son cosas repetitivas pero que de aquí a diez años, sí va a tener autonomía, va a hacer muchas tareas que el hombre está haciendo ahora, pero que durante ese tiempo, el hombre va a poder adaptarse sin problemas".

Respecto a la regulación, el experto ha hablado de un reglamento en Europa, que ha entrado en vigor ahora en abril de manera parcial, pero "la parte más importante, con previsión de que para el mismo mes de 2026 ya esté completa". "Esto establece cómo se va a poder utilizar la Inteligencia Artificial en los diferentes sectores como la educación, la empresa, etc", ha añadido.

"Con esto tenemos un problema, o al menos yo lo veo así. Al legislar individual y no global en el mundo, se está produciendo un hecho, y es que en Europa no tenemos desarrollo de modelo de Inteligencia Artificial, pues al final vamos a quedar atrás. En el sector se dice que Estados Unidos crea, que China copia y que Europa legisla y esto no debe ser así porque el desarrollo va a ir por este camino", ha denunciado Barbadillo.

Por último, ha hablado de la regulación de la privacidad que conlleva la Inteligencia Artificial, explicando que "sobre la privacidad ya tenemos un reglamento sobre la protección de datos en vigor desde el año 2016 que tiene que ir al compás con la Inteligencia Artificial". Ha desvelado que en China "esto está menos avanzado, de forma que los datos los utilizan como quieren mientras que en Estados Unidos sí que hay regulación".

Por ello, el experto ha asegurado que esto "pone en evidencia" la "necesidad" de la protección de datos por la ciberseguridad, "hay una directiva europea a la que los países han tenido que adaptarse en diciembre de 2024" aclarando que España no se ha adaptado y ha asegurado que "recibiremos sanciones por ello".

"Tengo hecho un asistente público, creado a través de un GPT, que se llama 'Legislación de IA' que todo el mundo puede consultar fácilmente", ha concluido.