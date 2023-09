Experto dice en la UNIA que pese a la aparición de IA y otras tecnologías "no se debe olvidar" el marketing tradicional

BAEZA (JAÉN), 6 Sep. (EUROPA PRESS) -

El catedrático de Comercialización e Investigación de Mercados de la Universidad de Jaén (UJA) Manuel Parras ha afirmado que "la aparición de la Inteligencia Artificial (IA) y las nuevas tecnologías no puede conllevar a que los profesionales olviden cuáles son los pilares del marketing", en el marco de los cursos de verano de la Universidad Internacional de Andalucía (UNIA) en Baeza (Jaén).

"Las nuevas generaciones de profesionales no pueden olvidar qué es el marketing tradicional, aunque aparezcan nuevas herramientas y debemos saber trasladárselo al consumidor; el objetivo es explicar por qué se producen las relaciones de intercambio", ha afirmado en una entrevista a Europa Press.

No obstante, ha indicado que "es necesario revisar qué está suponiendo la digitalización, la Inteligencia Artificial o las tecnologías futuras" en el establecimiento de estas relaciones de intercambio, ya que "se debe insertar ese pensamiento ideológico de qué es el marketing en el marco de los nuevos tiempos".

Asimismo, ha explicado que el marketing antes que unas técnicas de gestión "es una filosofía" y que "puede aplicarse indistintamente a instituciones grandes o pequeñas, con o sin ánimo de lucro". Además, ha advertido que "pese a los beneficios de las redes sociales", debemos saber que "cada red es adecuada para determinado público" y que "no puede olvidarse en su uso la ética".

Por otro lado, a la pregunta de cuál es el factor más importante para crear una empresa, el experto ha afirmado que "no es tan relevante los recursos económicos como el saber cuál es el público objetivo, a quién se va a dirigir". Así, ha recalcado que "es la parte más importante, si tienes un proyecto empresarial es porque has detectado que hay unos segmentos de mercado que tienen una necesidad que no está cubierta".

Respecto a la salida laboral de la profesión, ha afirmado que "los datos de inserción son positivos, los estudiantes de marketing quedan muy bien posicionados". Del mismo modo, además de conocer los fundamentos de la materia, ha aconsejado al alumnado y futuros profesionales que "estén muy al día en técnicas de marketing".

En este sentido, ha hecho referencia al encuentro 'Marketing Digital, Cocreación y Generación de Valor en un Entorno de Incertidumbre' que ha comenzado este miércoles en la sede jiennense de la UNIA. Así, ha declarado que "se trata de un curso donde vamos a mezclar la parte clásica con la más innovadora, abordándose temáticas relacionadas con la digitalización como son el neuromarketing o el geomarketing".

El encuentro, que finalizará este viernes 8 de septiembre en la sede Antonio Machado, servirá, entre otros, para romper el tópico y barrera de gran trascendencia de considerar que el marketing digital y la incorporación tecnológica a sus empresas requieren de grandes esfuerzos y recursos económicos y humanos.