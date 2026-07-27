Experto señala que la contratación pública necesita "mecanismos más dinámicos y conectados con la sociedad"

El catedrático Juan José Rastrollo. - UNIA

LA RÁBIDA 27 Jul. (EUROPA PRESS) -

La contratación del sector público "no puede reducirse a una mera gestión presupuestaria o al mero aprovisionamiento de bienes y servicios", sino que "debe consolidarse como una herramienta estratégica para implementar políticas sociales, ambientales y de innovación económica".

Así lo manifiesta el catedrático Juan José Rastrollo, durante el curso de verano 'Doctrina y jurisprudencia en materia contractual en España y Derecho comparado', organizado en La Rábida por la Universidad Internacional de Andalucía, según ha indicado la UNIA en una nota de prensa.

En este sentido, el jurista de la Universidad de Salamanca, el volumen de recursos económicos gestionados a través del sector público exige "agilizar los canales normativos". La contratación pública "necesita mecanismos que la hagan más dinámica y conectada con la sociedad", ha aseverado Juan José Rastrollo, subrayando que modernizar los criterios de adjudicación resulta "determinante para responder a los ritmos que demanda la economía contemporánea".

En este contexto, el especialista ha advertido de los riesgos que entraña "el exceso de celo burocrático y el peso de la complejidad técnica en los pliegos". A su juicio, la "excesiva rigidez" o "la falta de claridad en las cláusulas puede alejar a las pequeñas y medianas empresas del acceso a los contratos públicos".

Asimismo, el ponente valora la utilidad del análisis comparado con otros ordenamientos jurídicos para "resolver vacíos doctrinales en materia de modificación de contratos, resolución de litigios y criterios de adjudicación no económicos". "Existen múltiples buenas prácticas que podemos importar de distintas partes del mundo", ha destacado, poniendo como ejemplos Chile, Colombia, Alemania o Nueva Zelanda, y añadiendo que la incorporación de cláusulas sociales y criterios de sostenibilidad requiere de una adecuada capacitación por parte de los gestores públicos.

El profesor ha disertado sobre la profesionalización de la contratación pública como asignatura pendiente de la contratación pública española, que es "uno de los grandes retos por delante". En este sentido, "el mayor error" que comete la administración al diseñar y gestionar sus licitaciones es "multiplicar exponencialmente la normativa sin tener en cuenta que es necesario capacitar a las personas adecuadamente, diseñar una carrera enfocada en la contratación pública y, en definitiva, formar a nuestros recursos humanos".

CURSOS DE VERANO

Juan José Rastrollo ha sido ponente durante el curso de verano Doctrina y jurisprudencia en materia contractual en España y Derecho comparado, organizado del 20 al 23 de julio en La Sede de La Rábida por la Universidad Internacional de Andalucía.

Un taller cuyo fin ha sido analizar desde una perspectiva jurídica la creación de los órganos de resolución de recursos contractuales, y especialmente el caso del Tribunal de Recursos Contractuales de la Junta de Andalucía (TARCJA).

Igualmente se han analizado el ámbito de sus competencias. Además, ha sido objeto de estudio la naturaleza del recurso especial en materia de contratación, su ámbito subjetivo y objetivo, y la legitimación para su interposición.