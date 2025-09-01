Experto señala que la inteligencia artificial supone una revolución "muy grande" y puede superar a la industrial

BAEZA (JAÉN), 1 (EUROPA PRESS)

El investigador, doctor en Informática y catedrático de Lenguajes y Sistemas Informáticos de la Universidad de Jaén, Luis Alfonso Ureña, ha señalado la revolución "muy grande" que está suponiendo la inteligencia artificial. De hecho, ha apuntado que algunos autores consideran ya que es "70 veces mayor que la revolución industrial".

Así lo ha indicado en una entrevista a Europa Press en Baeza (Jaén), donde dirige, junto a María Teresa Martín, el encuentro 'Factoría de la IA: explotación de modelos generativos en industria, empresa y administración".

Enmarcado en los Cursos de Verano de la Sede Antonio Machado de la Universidad Internacional de Andalucía (UNIA), pretende ofrecer una panorámica de los modelos de lenguaje que están en uso actualmente y cómo pueden ser utilizados en la industria y transformar las capacidades para que las actividades de trabajo diarias sean más efectivas, sobre todo en la empresa y la administración.

"Tratamos de poner en contexto todos estos avances y aterrizar todos esos conceptos que se están viendo", ha precisado Ureña, quien ha comentado que las ponencias contarán también con una parte práctica para que "los alumnos puedan ver las diferentes herramientas y cómo pueden tener más rendimiento en las diferentes áreas de trabajo".

Igualmente, según ha explicado, se intenta "disminuir esa brecha existente dentro de la parte académica, científica y la de aplicación de cómo se puede trasladar y utilizar esas herramientas en las áreas industriales, administrativas y empresariales".

Tras apuntar que hay cierta saturación con la IA porque "nos están invadiendo continuamente con las bondades", ha resaltado que está suponiendo una revolución "muy grande", que algunos autores ya están comparando con la revolución industrial.

"Se habla, incluso, de que es 70 veces mayor que la revolución industrial, concretamente en el encuadre de las tareas cognitivas, que son las que requieren, entre comillas, la inteligencia humana", ha afirmado. De esta forma, ha subrayado que todos los sectores están en proceso de transformación.

Ureña --Premio Eliza 2024 en reconocimiento a la trayectoria de impulso de la IA y, especialmente, al procesamiento del lenguaje natural en España y el ámbito hispanoamericano-- ha incidido en que "el procesamiento del lenguaje natural es un área de la inteligencia artificial muy importante".

"Algunos hablan de que más del 55 por ciento de lo que se está desarrollando es procesamiento del lenguaje natural, que se traduce en que las máquinas sean capaces de comprender y generar el lenguaje humano", ha comentado.

MODELOS ABIERTOS Y TRANSPARENTES

Por otra parte, se ha referido a Alia, un proyecto "muy ambicioso" dirigido a la construcción de modelos de lenguaje fundacionales. "Los gobiernos, conscientes del liderazgo que tienen las grandes empresas tecnológicas como Google, Open AI, Amazon y Meta entre otras, quieren que los modelos sean transparentes y abiertos", ha dicho.

Para ello, se ha hecho una encomienda a centros de diferentes universidades como la del País Vasco, la de Santiago de Compostela, la de Alicante o Jaén, cuyos grupos de investigación "son líderes a nivel nacional e internacional". Ureña representa al grupo Sistemas Inteligentes de Acceso a la Información (Sinai), de la UJA, donde es el investigador responsable.

"Es un proyecto coordinado por el Centro de Supercomutación de Barcelona (BSC), que trata de construir recursos principalmente para el español y lenguas cooficiales con recursos en diferentes dominios para construir un tejido de modelo que satisfagan una serie de requisitos en ámbitos como el biomédico, administrativo y legal entre otros", ha manifestado.

Según ha indicado, se pretende, no solo cubrir las necesidades en cuestiones de gobernabilidad, sino también las del sector empresarial español. "El objetivo es que se puedan construir objetivos propios, modelos propios e incluso modelos pequeños --conocidos como SLM--, para no depender de ninguna empresa tecnológica", ha detallado.

Al respecto, ha subrayado la importancia de que estos sistemas sean abiertos y de que los datos estén "a buen recaudo", ya que, cuando se utilizan modelos de lenguaje de grandes compañías y se le suministran datos "tampoco sabemos que pueden hacer con ellos".

"Si estamos utilizando un modelo abierto sabemos que tiene una serie de garantías sobre los datos que se están utilizando y se sabe con qué están entrenados. Nosotros, los recursos que empleamos los conocemos, pero las empresas tecnológicas no, no se sabe si se han violado derechos de autor y demás", ha declarado.

En este sentido, además, el catedrático de Lenguajes y Sistemas Informáticos ha puesto de relieve la necesidad de "ser escrupulosos" en cuanto a la selección de información que va a ser utilizada en estos procedimientos de entrenamiento.

Con respecto al desarrollo del proyecto, ha explicado que se basa en tres áreas: la construcción del recurso, para alimentar estos sistemas; la construcción de los modelos, para el español y las lenguas cooficiales de España; y la puesta a disposición de las empresas españolas de estos modelos. A ello ha sumado "la parte de difusión y explotación para dar a conocer este tipo de herramientas para su utilización por los usuarios".

CELERIDAD

El investigador ha dicho que cada grupo de investigación dispone de una inversión, procedente de los fondos europeos Next Generation, de un millón y medio de euros y debe ejecutarse en "algo menos" de un año, hasta junio del próximo año, de manera que los tiempos "son muy cortos".

"Hemos intentado aumentar el plazo de actuación, pero estamos desarrollándolo con mucha celeridad y aumentando los equipos para poder dar cumplimiento a todos los sitios y tareas que nos han encomendado en tiempo y plazo", ha sostenido.

Finalmente, ha querido lanzar un mensaje con respecto a los posibles efectos que la IA pueda tener en ámbitos como el trabajo. "La inteligencia artificial no nos va a quitar el empleo, nos lo va a quitar alguien que sepa utilizarla", ha matizado. De este modo, ha defendido que "no hay que tener miedo", sino "voluntad de adaptación, ya que estas herramientas están al alcance de cualquiera".